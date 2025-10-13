ŠOK OBRT! Ni Milojević ni Paunović... Evo ko su glavna tri kandidata za selektora Srbije, poznato i kada pada odluka

MEDIJI su krenuli sa licitacijom za mesto selektora Srbije.

FOTO: M. Vukadinović

Odmah po odlasku Dragana Stojkovića Piksija Arena sport je objavila da će Veljko Paunović preuzeti nacionalni tim. Ipak, ubrzo je stigao i demant, slično je i sa Vladanom Milojevićem aktuelnim trenerom Crvene zvezde.

Pojedini mediji su objavili i da će on biti novi selektor i to vrlo brzo, ali prema saznanjima ni on neće na klupu Srbije. Navodno sada u tri imena u igri kako piše "Kurir", a to su: Miloš Milojević (za mnoge iznenađenje), Žarko Lazetić kao i Dejan Stanković, novi su kandidati za užarenu klupu.

FOTO: Profimedia

Prvi favorit je Dejan Stanković, ali daleko od toga da je izvesno da će trener Spartaka preuzeti kormilo "orlova". Mnogo je tu peripetija, ali ništa što nije rešivo. Šanse bi rapidno porasle, posebno u slučaju da se završi saradnja Stankovića i Spartaka.

Žarko Lazetić - trener Makabija nije do sada bio pominjan u trci, ali i njegovi izgledi postoje. I nisu opšte mali. Fudbal koji forsira ima dosta simpatija ljudi koji donose odluke u FSS, pa su i njegove šanse solidne.

FOTO: M. Vukadinović

Na kraju, možda je i iznenađanje, treće ime na spisku - Miloš Milojević. Predvodnik mlade garde trenera i neko pred kim je velika budućnost. Videćemo da li će već sada dobiti šansu na klupi "orlova".

Odluka će biti doneta već u petak na sednici IO FSS...

FOTO: FK Crvena zvezda