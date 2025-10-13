Fudbal

SRBIN PRELOMIO! Evo gde će Sergej Milinković Savić nastaviti karijeru

13. 10. 2025. u 10:31

SAGA oko Sergeja Milinković Savića se nastavlja.

Foto AP

Iako se njegov ugovor sa Al Hilalom bliži isteku, izgleda da Sergej Milinković-Savić neće menjati sredinu. Prema pisanju saudijskog lista „Al Youm“, srpski vezista je veoma blizu produžetka saradnje sa klubom iz Rijada.

Uprkos interesovanju Intera i Juventusa, koji su se poslednjih nedelja raspitivali o njegovom statusu, sve ukazuje da će italijanski velikani ostati bez željenog pojačanja. 

Izvori bliski Al Hilalu navode da Sergej nema nameru da se vraća u Evropu, jer je u Saudijskoj Arabiji pronašao stabilnost i uslove koji mu u potpunosti odgovaraju.

Kako se dodaje, i agent Milinković-Savića Mateja Kežman više puta je naglašavao da se reprezentativac Srbije odlično prilagodio životu i sistemu rada u Al Hilalu, te da uživa punu podršku kluba i navijača.

Pregovori o novom ugovoru su već započeti, a očekuje se da produžetak saradnje bude finalizovan do januara 2026. godine.

