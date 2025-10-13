SRBIN PRELOMIO! Evo gde će Sergej Milinković Savić nastaviti karijeru

SAGA oko Sergeja Milinković Savića se nastavlja.

Foto AP

Iako se njegov ugovor sa Al Hilalom bliži isteku, izgleda da Sergej Milinković-Savić neće menjati sredinu. Prema pisanju saudijskog lista „Al Youm“, srpski vezista je veoma blizu produžetka saradnje sa klubom iz Rijada.

Uprkos interesovanju Intera i Juventusa, koji su se poslednjih nedelja raspitivali o njegovom statusu, sve ukazuje da će italijanski velikani ostati bez željenog pojačanja.

Izvori bliski Al Hilalu navode da Sergej nema nameru da se vraća u Evropu, jer je u Saudijskoj Arabiji pronašao stabilnost i uslove koji mu u potpunosti odgovaraju.

Kako se dodaje, i agent Milinković-Savića Mateja Kežman više puta je naglašavao da se reprezentativac Srbije odlično prilagodio životu i sistemu rada u Al Hilalu, te da uživa punu podršku kluba i navijača.

Pregovori o novom ugovoru su već započeti, a očekuje se da produžetak saradnje bude finalizovan do januara 2026. godine.

