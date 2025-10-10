"OVO JE NAJGORA SRBIJA U ISTORIJI"! Albanac koga dobro pamte navijači Partizana sramno udario na "orlove"

Nekadašnji albanski fudbaler Sokolj Kušta (61), poznat po tome što je dao gol za Fljamurtari u čuvenoj pobedi nad Partizanom, sadašnji tim Srbije nazvao je najgorim u istoriji našeg reprezentativnog fudbala.

FOTO: Tanjug/AP

Tada je albanski klub priredio najveću senzaciju i izbacio Partizan iz prvog kola Kupa UEFA.

Albanski portal Sot za koji je govorio Sokolj Kušta (61), podseća da će utakmica biti protkana emocionalnim opterećenjem albansko-srpskih odnosa iz prošlosti.

- Emocije nisu iste kod navijača i igrača. Čak ni percepcija utakmice nije jednaka onoj kod svih igrača. Čak i unutar samog tima, neki će biti uzbuđeni, a neki ne. Emocija nije ista kod svih, uprkos činjenici da je za sve nas i za same igrače ovo utakmica od posebnog značaja. Ima i onih koji fudbalsku utakmicu shvataju politički, ali mnogi drugi je shvataju na sportski način. Ovo je utakmica koja zahteva pažnju. Patriotske i političke misli moraju biti ostavljene po strani. Tim mora potpuno da se fokusira na sportski momenat. Međutim, razumem i druge, jer je život takav, opterećuje vas i drugim emocijama van sporta - rekao je Sokolj Kušta i nastavio:

- Ali te emocije, baš kao što ih imamo mi, ima i protivnik. Oni su još više opterećeni u tom pogledu, čak i zbog velikih političkih problema kroz koje prolaze. Tamo gde postoje problemi, jače se javljaju i drugi elementi koji imaju emocionalni teret. Drugim rečima, ovo je višedimenzionalna utakmica. Mislim da taj emocinalni teret više opterećuje domaći tim. Utakmica počinje rezultatom 0:0 i ovakav početak je prednost za naš tim, tako da vidim Srbe psihološki opterećenije.

Kušta je ubeđen da će Srbija ići na pobedu, jer joj kako kaže nimalo ne odgovara remi.

- Sve ovo o čemu sam govorio može pomoći našem timu da deluje mirnije. Srbiji nije stalo do nerešenog rezultata i to ih više opterećuje. Naglašavam, to je plus oružje za naš tim, jer nam odgovara nerešen rezultat na kraju. S druge strane, vidim Srbiju koja ima problema. Po mom mišljenju, ovo je najslabija Srbija u istoriji međunarodnih utakmica! Uvek su imali sjajan tim, sa odličnim igračima, kako za vreme Jugoslavije, tako i kasnije u Srbiji. Dok danas imaju normalan tim, nazvao bih ga najslabijim u svojoj istoriji.

Međutim, Kušta ne omalovažava samo Srbiju, već kritikuje i selektora Albanije Silvinja.

- On se promenio od trenutka kada je dobio pasoš Albanije. Njegovi postupci u reprezentaciji u poslednje vreme su bili pogrešni i to kažem sa uverenjem. Danas postavljam pitanje koje svi postavljaju: Zašto Špendi i Mehmeti nisu u reprezentaciji? Po mom mišljenju, ovaj trener treba da ode! Rukovodstvo reprezentacije nije dobro. Dužnost je stručnog štaba da sagleda elemente, da obnovi grupu, da dovede igrače koji su u formi. Zašto to nije uradio?

Sokolj Kušta nema lepo mišljenje o srpskom narodu i to ne krije.

– Oni (Srbi) su bili, jesu i biće naši rivali. To se ne menja i neće se promeniti. S pravom postavljate pitanje gde je razlika između događaja iz 1987. i onog iz 2014. godine? Kažem vam da se ništa ne menja, ista je njihova filozofija, ista agresivnost. Srbija se nije promenila ni za jotu. 1987. sam izašao dan pre utakmice u grad. Navodno je sve bilo mirno i dobro. Ali u trenutku utakmice situacija na stadionu i 1987. i 2014. godine bila je ista. Bez promene, ista agresivnost i sa Fljamurtarijem i sa reprezentacijom. Danas je život moderniji, ali njihov mentalitet u tom pogledu je isti. Mnogo smo tada radili na sportskoj strani. Možda zbog jednostavne činjenice, mislili smo, hajde da pobedimo Partizan i ponovo odemo u inostranstvo. Dakle, ciljevi tog vremena danas deluju besmisleno, ali tako je bilo. I dok se mnogo toga promenilo od tada, njihov antialbanski stav je ostao na istom nivou. Ali, naglašavam, naši igrači treba da se fokusiraju na sportsku stranu, samo tamo.

Usudio se Albanac i prognozirao nerešen ishod, mada očekuje pobedu.

- Želja je jedno, mogućnost je drugo. Međutim, mogu reći da sa nerešenim rezultatom ostajemo u plesu za plej-of. Sa kojim protivnikom ćemo se suočiti u plej-ofu je onda nešto sasvim drugo, prvo moramo da razmislimo o ovoj utakmici. Ja, po prirodi, nisam skeptik, naprotiv, optimista sam i verujem da će tim izvući pozitivan rezultat. I sasvim je normalno da se nadamo ovom rezultatu. Protivnik trenutno ima problema, ovo je prednost za naš tim i tu prednost treba iskoristiti. A pošto smo već pričali o vrednostima, mogu reći da je čak i nerešen rezultat vrednost. Pobeda, koja deluje retko, bila bi nešto... veličanstveno - istakao je Sokolj Kušta.