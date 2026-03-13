Svet

OGLASILE SE SIRENE U NATO BAZI U TURSKOJ: Kruže snimci svetlećeg objekta na nebu (VIDEO)

V.N.

13. 03. 2026. u 07:29

SIRENE su se rano jutros oglasile u turskoj vazduhoplovnoj bazi Indžirlik, u blizini jugoistočnog grada Adane, prenela je Anadolija.

ОГЛАСИЛЕ СЕ СИРЕНЕ У НАТО БАЗИ У ТУРСКОЈ: Круже снимци светлећег објекта на небу (ВИДЕО)

Novosti

Prema izveštaju, sirene u bazi koja predstavlja ključni NATO objekat, u kojem su stacionirane i američke trupe, oglasile su se jutros oko 3.25 časova, a upozoravajući signal je trajao približno pet minuta.

Nije bilo zvaničnih komentara o incidentu.

 

Svetleći objekat leteo nebom

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koje su građani zabeležili mobilnim telefonima, a na kojima se vidi svetleći objekat kako leti nebom, što upućuje na mogućnost da je reč o projektilu usmerenom prema bazi.

U celom gradu dugo su se mogle čuti sirene vatrogasnih vozila i sigurnosnih službi.

Ovaj događaj usledio je četiri dana nakon što je protivvazdušna odbrana NATO oborila balističku raketu u turskom vazdušnom prostoru, za koju tvrdi da je ispaljena iz Irana, što je bio drugi takav incident u periodu od pet dana.

(Telegraf)

