RAT na Bliskom istoku ušao u 14. dan. U svom prvom obraćanju novi vrhovni vođa Irana pozvao na krvoproliće i zapretio osvetom. Tramp ponovo najavio skori kraj rata, ali je dodao da SAD "moraju da završe posao". Oštećena zgrada u Dubaiju nakon presretanja projektila. Sirene u NATO bazi Indžirlik kod Adane. Izrael pogodio stotine meta u Iranu, prijavljene eksplozije u Teheranu. Avion američkog vazduhoplovstva se srušio iznad Iraka.

Foto profimedia/printskrin

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da veruje da je novoimenovani vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei još uvek živ "u nekom obliku", iako se nije pojavljivao u javnosti od početka rata u Iranu.

"Mislim da verovatno jeste. Mislim da je povređen, ali mislim da je verovatno živ u nekom obliku", rekao je Tramp za Foks njuz.

Oštećena zgrada u Dubaiju nakon presretanja projektila

Jedna zgrada u centru Dubaija oštećena je nakon što su je pogodili fragmenti projektila nastali posle "uspešnog presretanja", saopštila je Kancelarija za medije u Dubaiju.

U objavi na društvenim mrežama navedeno je da je incident bio manjeg obima i da nije bilo povređenih, preneo je Skaj njuz.

"Vlasti potvrđuju da je otpad uspešnog presretanja izazvao manji incident na fasadi zgrade u centru Dubaija. Nije bilo povređenih", navodi se u saopštenju.

Anadolija: Sirene u NATO bazi Indžirlik kod Adane

Sirene su se rano jutros oglasile u turskoj vazduhoplovnoj bazi Indžirlik, u blizini jugoistočnog grada Adane, prenela je Anadolija.

Prema izveštaju, sirene u bazi koja predstavlja ključni NATO objekat, u kojem su stacionirane i američke trupe, oglasile su se jutros oko 3.25 časova, a upozoravajući signal je trajao približno pet minuta.

Nije bilo zvaničnih komentara o incidentu.

Izrael pogodio stotine meta u Iranu, prijavljene eksplozije u Teheranu

Izraelski borbeni avioni pogodili su više od 200 meta širom zapadnog i centralnog Irana tokom proteklog dana, saopštila je izraelska vojska u petak.

Meta udara, kako je vojska navela, bili su iranski lanseri balističkih raketa, odbrambeni sistemi i mesta za proizvodnju oružja.

U petak ujutru, prijavljene su jake eksplozije u nekoliko oblasti Teherana, Isfahana i drugih gradova, prema iranskim državnim medijima.

U nekim delovima prestonice, stanovnici su rekli da su im se kuće tresle zbog intenziteta eksplozija, javila je novinska agencija Fars.

Avion američkog vazduhoplovstva se srušio iznad Iraka

Američki vazduhoplovni avion KC-135 Stratotanker, avion za dopunu goriva, srušio se u zapadnom Iraku, saopštila je američka vojska, dodajući da incident "nije bio posledica neprijateljske vatre ili prijateljske vatre", već da je u njemu učestvovao drugi američki tanker.

Najmanje pet članova posade bilo je u letelici koja se srušila, rekao je američki zvaničnik za CNN. U saopštenju Centralne komande SAD navodi se da su spasilačke akcije u toku, ali nije precizirano da li je neko od pripadnika američkih snaga povređen ili poginuo.

Tramp: Naftni tankeri treba da "pokažu malo hrabrosti"

Predsednik Donald Tramp je u četvrtak predložio da posade naftnih tankera treba da "pokažu malo hrabrosti", dok Iran napada tankere koji pokušavaju da pređu ključni Ormuski moreuz, a cene nafte rastu.

Predsednik je, upitan o opasnostima sa kojima se suočavaju tankeri u intervjuu sa Brajanom Kilmidom iz Foks njuza, rekao da treba da "prođu kroz Ormuski moreuz i pokažu malo hrabrosti".

Tramp je u intervjuu rekao: "Nema čega da se plašite. Nemaju mornaricu, a mi smo potopili sve njihove brodove".

Rukovodioci brodarske industrije redovno su upućivali zahteve američkoj mornarici za vojnu pratnju, ali su svi zahtevi odbijeni jer ih Pentagon trenutno smatra previše opasnim za sprovođenje, izvestio je CNN.

Najmanje 16 naftnih tankera, teretnih brodova i drugih plovila napadnuto je u i oko Ormuskog moreuza, Arapskog i Omanskog zaliva od početka rata pre dve nedelje, prema podacima Centra za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO). Najmanje jedna osoba je poginula, a 38 drugih je spašeno nakon napada ranije ove nedelje.

Izrael ciljao kontrolne punktove Basidža u Teheranu

Izraelski ambasador u Sjedinjenim Državama Jehiel Lajter potvrdio je da je Izrael napao kontrolne punktove povezane sa iranskim paravojnim snagama Basidž u iranskoj prestonici.

- Danas smo napali snage Basidža i blokade puteva u Teheranu, koje su ograničavale kretanje lokalnog stanovništva - rekao je Lajter u objavi u četvrtak.

Ovo dolazi nakon što su iranski državni mediji objavili da je najmanje 10 "branilaca bezbednosti" ubijeno u izraelskim napadima dronova koji su ciljali kontrolne punktove Basidža i IRGC-a u Teheranu. Takvi kontrolni punktovi su raštrkani širom Teherana, a njima upravljaju Revolucionarna garda i Basidž, dobrovoljačka paravojna grupa zadužena za sprovođenje islamskog morala među javnošću i podršku režimu.

Dobrovoljci Basidža često potiču iz siromašnijih, konzervativnih sredina i često su ideološki vođeni. Oni su obično na prvim linijama suzbijanja unutrašnjih nemira, uključujući i tokom protesta ranije ove godine.

Tramp ponovo zapretio iranskim liderima

Predsednik SAD Donald Tramp uputio je novu pretnju Iranu na internetu, napisavši: "Gledajte šta se danas dešava sa ovim poremećenim ološima".

Tramp je objavio objavu u petak na svojoj veb stranici Truth Social, rekavši da je "iranska mornarica nestala, njihovo vazduhoplovstvo više ne postoji, rakete, dronovi i sve ostalo se desetkuju, a njihovi lideri su zbrisani sa lica zemlje".

Novi napadi

U novom raketnom napadu oštećene su zgrade i povređene dve osobe u severnom izraelskom gradu. U Iranu su tri humanitarna radnika Crvenog polumeseca ranjena u napadu na naplatnu stanicu Teheran-Kom. Eksplozije su se čule u centru Dubaija kada je presretnut projektil.

Poginuo francuski vojnik

Jedan francuski vojnik je poginuo, a nekoliko drugih je ranjeno u napadu u iračkom Kurdistanu.

Napad dronom bio je usmeren na bazu u kojoj su smeštene kurdske snage i trupe međunarodne koalicije na severu Iraka.

Iran: Nećemo zatvarati Ormuski moreuz, ali zadržavamo pravo da čuvamo bezbednost

Iran neće zatvoriti Ormuski moreuz, ali zadržava pravo da sačuva bezbednost na rom području, izjavio je danas ambasador Irana u UN Amir Saeid Iravani.

On je istakao da Iran "u potpunosti poštuje i ostaje privržen principu slobode plovidbe prema morskim mora", prenosi Rojters.

"Međutim, trenutna situacija u regionu, uključujući i Ormuški moreuz, nije rezultat zakonitog korišćenja iranskog prava na samoodbranu. Pre je to direktna posledica destabilizujućih akcija Sjedinjenih Ameičkih Država u pokretanju agresije na Iran i podrivanja regionalne bezbednosti", rekao je Iravani.

Dodao je da nema odgovor na tvrdnju američkog ministra finansija Skota Besenta, koji je ranije danas rekao da će američka mornarica, možda sa međunarodnom koalicijom, pratiti brodove kroz Ormuski moreuz kada to bude vojno moguće.

IRGC pozvao stanovnike Bliskog istoka da jave lokacije američkih vojnika u regionu

Obaveštajno krilo iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC) pozvalo je danas građane na Bliskom istoku da pomognu u pronalaženju oko 11.000 američkih vojnika smeštenih u hotelima i privatnim smeštajima na tom području.

U pozivu se tvrdi da vojska Sjedinjenih Američkih Država želi da "iskoristi arapsku braću kao ljudski štit", prenosi Al Džazira.

"Primorani smo da identifikujemo i ciljamo Amerikance. Stoga je bolje da ih ne skrivamo u hotelima i da se držimo podalje od njihovih lokacija. Vaša je islamska dužnost da tačno prijavite mesta skrivanja američkih terorista i da nam pošaljete informacije putem Telegrama", navodi se u pozivu IRGC.

Prethodno je iranska vojska pozvala zemlje regiona Bliskog istoka da otkriju skrovišta "američko-cionističkih snaga", ističući da američke i izraelske snage ubijaju civile.

Portparol iranske vojske Abolfazl Šekarči je pozvao zemlje u regionu da otkriju Iranu gde se kriju američke i izraelske snage, kako bi se "smanjila šteta po civile".

"Molim muslimanski narod regiona i zemlje regiona da nam pokažu skrovišta američko-cionističkih snaga kako im ne bi bilo nauđeno i kako bismo mogli precizno da pogodimo one koji su koristili ljude regiona kao ljudske štitove", rekao je Šekarči.

On je izneo tvrdnju da američke i izraelske snage napadaju civile zbog "očaja i nemogućnosti da se suprotstave oružanim snagama Irana".

