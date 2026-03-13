SUPERIORNOST SRBIJE U VAZDUHU GLAVNA TEMA U CELOJ HRVATSKOJ! Vučić je nabavio ono o čemu cela Evropa može samo da sanja (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije i njegovi uspesi i dalje su glavna tema Hrvatskih medija. Bura u komšiluku zbog nabvljene hipersoničnom kvazibalističke rakete kineske proizvodnje CM-400 se ne stišava.
Hrvatski mediji ne prestaju da pričaju o ovoj temi.
Jedan od analitičara gostujući u emisiji RTL danas, istakao je da u svetu postoji malo sredstava koja bi mogla takvu raketu da obore.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković već je ranije najavio kako će da se žali centrali NATO.
- Razgovaraćemo sa našim partnerima u Severnoatlantskom savezu i upozoriti ih na takvo naoružanje, koje je novost u arsenalu Vojske Srbije - rekao je Plenković.
Podsećamo, na fotografijama koje prikazuju lovački avion MiG-29 Ratnog vazduhoplovstva Srbije sa dve balističke rakete CM-400AKG kineske proizvodnje ukazuju na to da je Srbija postala drugi strani korisnik ovog tipa raketa, što značajno menja ranije veoma ograničene udarne mogućnosti ovih aviona.
O tome je pisao i američki specijalizovani magazin "Militari voč".
