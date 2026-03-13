Ostali sportovi

VOJVODINA GOST DUBOČICE: Novosađani u derbiju 19. kola ARKUS Superlige za rukometša izlaze na megdan Leskovčanima

Slobodan Krstović

13. 03. 2026. u 05:00

RUKOMETAŠI Dubočice će sutra u derbiju 19. kola ARKUS Superlige ugostiti lidera prvenstva, Vojvodinu. I jednima i drugima su bodovi neophodni tako da se očekuje žestok duel. Branilac titule Partizan sutra će ugositi Šamot. U subotu Dinamo je gost Vranja, a Radnički će dočekati Metalopplastiku.

ВОЈВОДИНА ГОСТ ДУБОЧИЦЕ: Новосађани у дербију 19. кола АРКУС Суперлиге за рукометша излазе на мегдан Лесковчанима

Foto: Profimedia

PAROVI 19. kola ARKUS Superlige za rukometaše, petak: Kikinda - Jugović (18.00), Partizan - Šamot (17.30), Dubočica - Vojvodina (19.00). Subota: Vranje - Dinamo (19.00), Radnički - Metaloplastika (20.00). Utakmica Crvena zvezda - Proleter biće registrovana 10:0 za crveno-bele.

TABELA: Vojvodina 34, Partizan 34, Dinamo 30, Dubočica 25, Metaloplastika 18, Radnički 14, Vranje 13, C. zvezda 12, Kikinda 11, Jugović 10, Šamot 9, Proleter 6 bodova.

