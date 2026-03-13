VOJVODINA GOST DUBOČICE: Novosađani u derbiju 19. kola ARKUS Superlige za rukometša izlaze na megdan Leskovčanima
RUKOMETAŠI Dubočice će sutra u derbiju 19. kola ARKUS Superlige ugostiti lidera prvenstva, Vojvodinu. I jednima i drugima su bodovi neophodni tako da se očekuje žestok duel. Branilac titule Partizan sutra će ugositi Šamot. U subotu Dinamo je gost Vranja, a Radnički će dočekati Metalopplastiku.
PAROVI 19. kola ARKUS Superlige za rukometaše, petak: Kikinda - Jugović (18.00), Partizan - Šamot (17.30), Dubočica - Vojvodina (19.00). Subota: Vranje - Dinamo (19.00), Radnički - Metaloplastika (20.00). Utakmica Crvena zvezda - Proleter biće registrovana 10:0 za crveno-bele.
TABELA: Vojvodina 34, Partizan 34, Dinamo 30, Dubočica 25, Metaloplastika 18, Radnički 14, Vranje 13, C. zvezda 12, Kikinda 11, Jugović 10, Šamot 9, Proleter 6 bodova.
Preporučujemo
IZABRANI POTREDSEDNICI: Olimpijski komitet Srbije održao sednicu Izvršnog odbora
13. 03. 2026. u 05:00
KAKVO VEČE ZA SRPSKI AEK! Mijat Gaćinović postigao gol kakav se retko viđa (VIDEO)
12. 03. 2026. u 23:00
LIGA EVROPE: Završnica kakvu je malo ko očekivao
12. 03. 2026. u 22:56
SRPSKI DUO ČINI ČUDA: Nikolić i Jović u komšiluku nastavljaju put ka evropskom trofeju
FUDBABLERI Celja u četvrtak uveče na stadionu "Z'dežele" dočekuju atinski AEK u prvom meču osmine finala Lige konferencije (21.00). Slovenački šampion pokušaće da se po drui put zaredom nađe među osam najboljih u ovom takmičenju, dok grčki predstavnik želi da odlične nastupe u Superligi upotpuni identičnim rezultatom u Evropi.
12. 03. 2026. u 11:14 >> 11:14
KARLOS ALKARAZ RAZBIO NOVAKA! Đoković ne može da dođe sebi! "Ja sam u fazonu - ŠTA SE OVDE DEŠAVA?!"
Najnovije vesti iz tenisa tiču se ATP turnira u Indijan Velsu, na koji je sa velikim ambicijama stigao i Novak Đoković.
11. 03. 2026. u 20:06
IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i "Iranci izađite na ulice"
SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se juče na društvenim mrežama, a preneo ih je hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim. Šta se s njim dogodilo - odgovor je stigao dan kasnije. Živ je i zdrav i kako poručuje na prvoj konferenciji od početka rata - spreman je da borbe privede kraju.
12. 03. 2026. u 22:29 >> 22:37
Komentari (0)