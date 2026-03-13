AMERI U NEVERICI! Nikola Jokić je uradio nešto što je uspeo samo još Nikola Jokić (VIDEO)
Košarkaši Denver Nagetsa slavili su posle drame i velikog preokreta na gostovanju protiv San Antonio Sparsa sa 136:131!
Iako su Nagetsi u jednom momentu imali i 20 poena zaostataka, uspeli su na krilima, pre svega Nikole Jokića, koji je meč okončao sa strašnih 31 poenom, 20 skokova i 12 asistencija, uz tri ukradene lopte i dve blokade, da dođu do velikog preokreta, i upišu trijumf.
Iskoristio je Jokić prostor koji je dobio neigranjem prve zvezde Sparsa, Viktora Vembanjame, i još jednom demonstrirao zašto je jedan od najboljih na svetu!
Šutirao je Jokić iz igre 9/17, dok je sa linije za slobodna bacanja bio nepogrešiv - 11/11.
Ono što je posebno zanimljivo, jeste da je upravo ovaj meč, bio jubilarni deseti u karijeri za srpskog asa sa najmanje 30 poena, 20 skokova i deset asistencija, čime je ispisao istoriju po ko zna koji put.
Poređenja radi, u poslednjih 50 godina, svi ostali košarkaši u NBA ligi, imaju svega šest takvih mečeva, što dovoljno potvrđuje koliko zapravo niko nije ni blizu Jokiću.
