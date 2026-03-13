NOVE PRETNJE NETANJAHUA: "Osećaju snagu naših udaraca, a osetiće i još više"
IRAN više nije ista zemlja nakon gotovo dve sedmice zajedničkih američko-izraelskih napada, izjavio je sinoć izraelski premijer Benjamin Netanjahu, dodajući da skoto svakog dana od početka rata razgovara sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.
- Cilj je da sprečimo Iran da premesti nuklearne i balističke projekte ispod zemlje - rekao je Netanjahu tokom prvog javnog obraćanja nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenule napade na Iran, prenosi Tajms of Izrael.
On je naveo da se zadaju "teški udarci" Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC) i paravojnim snagama Basidž, dodajući i da će libanska grupa Hezbolah "platiti visoku cenu za svoju agresiju".
- Hezbolah oseća snagu naših udaraca, a osetiće i još više. Udruživanjem snaga bez presedana između Izraela i Sjedinjenih Država, postigli smo ogromna dostignuća koja menjaju ravnotežu snaga na Bliskom istoku, pa čak i izvan njega - rekao je on.
On je naveo da napadi na Iran mogu da stvore uslove da se u toj zemlji promeni režim, ali da je za to potrebno i da Iranci izađu na ulice.
Upitan za stanje iranskog vrhovnog lidera Modžtabe Hamneija i lidera Hezbolaha Naima Kasema, Netanjahu je rekao da se "ne bi kladio u životno osiguranje" njih dvojice.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i "Iranci izađite na ulice"
12. 03. 2026. u 22:29 >> 22:37
NETANJAHU IRANCIMA: Naredni dani doneće priliku da se oslobodite, budite spremni
10. 03. 2026. u 23:11
HEGSET OTKRIVA DETALjE TAJNE OPERACIJE: "Epski bes" već pogodio 3.000 ciljeva u Iranu
09. 03. 2026. u 13:44
NETANJAHU SE HVALI: Izrael optimističan u pogledu mogućnosti kolapsa režima u Iranu
07. 03. 2026. u 21:43
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
GORI AMERIČKI NOSAČ AVIONA: Hitno se oglasila Centralna komanda SAD
DANAS je na američkom nosaču aviona USS Gerald R. Ford (CVN-78) izbio požar, koji je u međuvremenu ugašen.
12. 03. 2026. u 16:38
IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i "Iranci izađite na ulice"
SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se juče na društvenim mrežama, a preneo ih je hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim. Šta se s njim dogodilo - odgovor je stigao dan kasnije. Živ je i zdrav i kako poručuje na prvoj konferenciji od početka rata - spreman je da borbe privede kraju.
12. 03. 2026. u 22:29 >> 22:37
Komentari (0)