NOVE PRETNJE NETANJAHUA: "Osećaju snagu naših udaraca, a osetiće i još više"

IRAN više nije ista zemlja nakon gotovo dve sedmice zajedničkih američko-izraelskih napada, izjavio je sinoć izraelski premijer Benjamin Netanjahu, dodajući da skoto svakog dana od početka rata razgovara sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Foto: Tanjug

- Cilj je da sprečimo Iran da premesti nuklearne i balističke projekte ispod zemlje - rekao je Netanjahu tokom prvog javnog obraćanja nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenule napade na Iran, prenosi Tajms of Izrael.

On je naveo da se zadaju "teški udarci" Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC) i paravojnim snagama Basidž, dodajući i da će libanska grupa Hezbolah "platiti visoku cenu za svoju agresiju".

- Hezbolah oseća snagu naših udaraca, a osetiće i još više. Udruživanjem snaga bez presedana između Izraela i Sjedinjenih Država, postigli smo ogromna dostignuća koja menjaju ravnotežu snaga na Bliskom istoku, pa čak i izvan njega - rekao je on.

On je naveo da napadi na Iran mogu da stvore uslove da se u toj zemlji promeni režim, ali da je za to potrebno i da Iranci izađu na ulice.

Upitan za stanje iranskog vrhovnog lidera Modžtabe Hamneija i lidera Hezbolaha Naima Kasema, Netanjahu je rekao da se "ne bi kladio u životno osiguranje" njih dvojice.

(Tanjug)

