A NAKON ELIMINACIJE NOVAKA ĐOKOVIĆA! Stigle sjajne vesti za Srbiju iz Indijan Velsa
BRAVO!
Novak Đoković nije uspeo da izbori nastup u završnici mastersa u Kaliforniji, ali Srbija će imati svog predstavnika. Naime, Aleksandra Krunić i Ana Danilina plasirale su se u finale Indijan Velsa u ženskom dublu pošto su sa 2:0, po setovima 6:3, 6:4 savladale Kristinu Buksu iz Španije i Nikol Meličar-Martinez iz SAD.
Prvi set pripao je Danilinoj i Krunićevoj, koje su u prvom setu napravile tri brejka.
Prvo su povele 2:1, potom su dopustile rivalkama da odmah vrate brejk, ali su u petom gemu došle do novog brejka – 3:2.
Na kraju, prvi set odlučen je u devetom gemu, kada su po treći put stigle do brejka i 6:3.
U drugom setu viđena je velika borba, imale su zaostatak od jednog brejka, ali su od rezultata 4:2 ušle u veliku seriju, dobile naredna četiri gema i plasirale se u finale.
Rivalke u finalu biće Katerina Sinijakova i Tejlor Taunsend. Finale će biti na programu u nedelju, 14. marta, ali termin još uvek nije saošten. Program tog dana počinje od 19 časova po vremenu u Srbiji, a tačna satnica biće saopštena uskoro.
