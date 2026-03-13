OVO MORATE VIDETI: Robot reguliše saobraćaj tokom jutarnjeg špica (VIDEO)
U KINESKOM gradu Šenženu, u južnoj provinciji Guangdong, robot sa oznakama saobraćajne policije počeo je da reguliše saobraćaj na raskrsnici u naselju Bantijan.
Robot je zvanično stupio na dužnost 6. marta i tokom jutarnjeg špica upravlja saobraćajem sa platforme postavljene u centru raskrsnice.
Za razliku od ranije uloge promotera bezbednosti pored puta, novi robotski komandant sada aktivno daje standardne saobraćajne signale.
Uređaj koristi visokoprecizne zglobne module kako bi izvodio gestove za pravolinijsko kretanje, skretanje i zaustavljanje, usklađene u realnom vremenu sa radom semafora. Robot je opremljen sistemom vizuelnog prepoznavanja zasnovanim na veštačkoj inteligenciji koji nadzire raskrsnicu i detektuje prekršaje.
Kada primeti, na primer, vozača električnog bicikla bez kacige ili vozilo koje prelazi liniju za zaustavljanje, izdaje zvučni signal upozorenja i pokazuje korektivni gest rukom.
Uvođenje robota deo je šireg razvoja humanoidne robotike u Kini, gde su gradovi poput Šangaja, Hangdžoua i Čengdua počeli da testiraju upotrebu robotskih policajaca u svakodnevnim zadacima.
Prema podacima konsultantske kuće Omdia, Kina je 2025. godine činila oko 90 odsto globalnih isporuka humanoidnih robota, dok finansijska kompanija "Morgan Stenli" procenjuje da bi prodaja u toj zemlji mogla da dostigne 28.000 jedinica u 2026. godini. Lokalne vlasti navode da bi u budućnosti primena robotskog policajca mogla da se proširi i na druge zadatke, uključujući kontrolu vožnje pod dejstvom alkohola, reagovanje na saobraćajne nezgode i otkrivanje prekršaja.
(Tanjug)
