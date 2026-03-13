KAKAV PREOKRET! Nikola Jokić brutalnom partijom razbio najbolji tim u 2026. godini (VIDEO)

Nakon četiri poraza u šest mečeva, Denver je u velikom stilu protiv Teksašana odgovorio na krizu i upisao dve velike pobede koje dižu moral ekipe za poslednjih mesec dana sezone uoči početka plej-ofa.

FOTO: Tanjug/AP

Prvo je pao Hjuston, a onda i najbolji tim u ligi ove godine San Antonio Sparsi – 136:131.

Nagetsi su se vratili posle ubedljivog vođstva Sparsa, koji su dominirali od samog početka utakmice, u nekim trenucima imali i po 20 poena razlike.

Ali večeras je Denver bio strpljiv, čekao svoj trenutak, lomio protivnika, a onda u 4.četvrtini prešaltao u 5.brzinu i od -13 na samom startu uspeo na kraju da dobije sa +5!

Jokić je prve tri četvrtine praktično sam držao priključak, ali je najveći doprinos u preokretu ipak sao Džamal Marej, koji je naprosto eksplodirao u poslednjih 10 minuta i utakmicu završio sa ukupno 39 poena (7 as) i usput šutirao bacanja sjajnih 15-15.

Srpski as je ostvario još jedan abnormalan tripl-dabl, 26.u sezoni: 31 koš (šut 17-9, za tri 6-2), 20 skokova, 12 asistencija i 3 ukradene lopte!

U drugom poluvremenu su se razigrali Džons (19), Džonson (15) i Strauter (10), što je pomoglo gorepomenutom dvojcu da okrene utakmicu na stranu gostiju i izbori drugu derbi-pobedu u dve noći, nakon ubedljivog trijumfa nas Hjustonom.

Treba istaći da su domaćini igrali bez najboljeg igrača, Viktora Venbanajame, ali to ne umanjuje trijumf Denvera jer je San Antonio ove godine već dobio mnoge važne utakmice bez njega na parketu.

U timu bez glavne zvezde najbolji su bili Kestl sa tripl-dablom (30p, 10as, 11sk), zatim Foks sa 27 (9as), Barns sa 20 (7sk) i Vesel sa 18 koševa.

Nagetsi posle ove utakmice zauzimaju 5.mesto na Zapadu sa skorom 41-26, dok su Sparsi ostali drugi (48-17).

Ono što je posebno zanimljivo, jeste da je upravo ovaj meč, bio jubilarni deseti u karijeri za srpskog asa sa najmanje 30 poena, 20 skokova i deset asistencija, čime je ispisao istoriju po ko zna koji put.

Poređenja radi, u poslednjih 50 godina, svi ostali košarkaši u NBA ligi, imaju svega šest takvih mečeva, što dovoljno potvrđuje koliko zapravo niko nije ni blizu Jokiću.