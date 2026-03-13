POGINULO DVOJE TINEJDŽERA: Automobil sleteo s puta u kanal u naselju Busije kod Ugrinovaca
MLADIĆ i devojka stari 19 godina poginuli su u saobraćajnoj nesreći kada je njihov automobil sleteo s puta u kanal u naselju Busije kod Ugrinovaca, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
U toj nesreći, koja se dogodila u 21.59 časova, takođe je teško povređena još jedna 19-godišnja devojka, koja je prevezena u bolnicu.
Uskoro opširnije
