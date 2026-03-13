Nesreće

POGINULO DVOJE TINEJDŽERA: Automobil sleteo s puta u kanal u naselju Busije kod Ugrinovaca

V.N.

13. 03. 2026. u 06:54

MLADIĆ i devojka stari 19 godina poginuli su u saobraćajnoj nesreći kada je njihov automobil sleteo s puta u kanal u naselju Busije kod Ugrinovaca, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

ПОГИНУЛО ДВОЈЕ ТИНЕЈЏЕРА: Аутомобил слетео с пута у канал у насељу Бусије код Угриноваца

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

U toj nesreći, koja se dogodila u 21.59 časova, takođe je teško povređena još jedna 19-godišnja devojka, koja je prevezena u bolnicu.

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i Iranci izađite na ulice
Svet

0 0

IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i "Iranci izađite na ulice"

SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se juče na društvenim mrežama, a preneo ih je hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim. Šta se s njim dogodilo - odgovor je stigao dan kasnije. Živ je i zdrav i kako poručuje na prvoj konferenciji od početka rata - spreman je da borbe privede kraju.

12. 03. 2026. u 22:29 >> 22:37

IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i Iranci izađite na ulice
Svet

0 0

IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i "Iranci izađite na ulice"

SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se juče na društvenim mrežama, a preneo ih je hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim. Šta se s njim dogodilo - odgovor je stigao dan kasnije. Živ je i zdrav i kako poručuje na prvoj konferenciji od početka rata - spreman je da borbe privede kraju.

12. 03. 2026. u 22:29 >> 22:37

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ciklus i gubitak gvožđa: Skriveni razlog za umor kod mnogih žena

Ciklus i gubitak gvožđa: Skriveni razlog za umor kod mnogih žena