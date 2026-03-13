IZABRANI POTREDSEDNICI: Olimpijski komitet Srbije održao sednicu Izvršnog odbora

Danas je u Olimpijskoj kući održana 14. sednica Izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Srbije. Na predlog predsednika Olimpijskog komiteta Srbije Dejana Tomaševića, članovi Izvršnog odbora OKS izabrali su dva potpredsednika, a to su Stojan Vujko i Davor Macura.

FOTO: OKS

Pored toga, usvojena je brojčana lista sportista za Mediteranske igre Taranto 2026, kao i izmene i dopune kategorisanih sportista u okviru sportskih programa OKS. Sednici IO OKS prisustvovao je i član Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta i predsednik Svetske rvačke federacije Nenad Lalović. Na predlog predsednika Olimpijskog komiteta Srbije Dejana Tomaševića, članovi izvršnog odbora OKS izabrali su dva potpredsednika, Stojana Vujka i Davora Macuru.

Usled prestanka funkcije predsednika Saveza za sinhrono plivanje, po tom osnovu Ivi Popović prestaje mandat članice Izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Srbije. U skladu sa odredbama Statuta OKS, koji predviđaju da se u takvim slučajevima upražnjeno mesto može popuniti redosledom sa liste kandidata sa prethodne izborne Skupštine, Izvršni odbor OKS je doneo odluku o imenovanju Dejana Burčula, predsednika Tekvondo asocijacije Srbije za novog člana Izvršnog odbora.

Na sednici Izvršnog odbora izmenjen je sastav Odbora za hitna pitanja Olimpijskog komiteta Srbije – pored predsednika i prvog potpredsednika, u sastav Odbora imenovan je Branko Radujko član IO OKS, umesto dosadašnje članice Ive Popović.

Na današnjoj sednici, članovi IO OKS usvojili su ažurirane liste kategorisanih sportista u okviru sportskih programa OKS. Kriterijumski rezultat za uključivanje u program ,,Los Anđeles 2028”, stekla je teniserka Aleksandra Krunić, kao i strelkinja Anđelija Stevanović. Na osnovu prvog mesta u miksu vazdušnom puškom na Evropskom prvenstvu do 18 godina, učešće u Razvojnom programu obezbedio je strelac Mihailo Lončarski.

Članovima Izvršnog odbora predstavljen je izveštaj sa detaljnom analizom svih aspekata pripreme i organizacije nastupa naših sportista na Zimskim olimpijskim igrama Milano–Kortina 2026, koje su održane u periodu od 6. do 22. februara. Ovom prilikom usvojeni su izveštaji Šefa Misije, trenera, kao i medicinski izveštaj.

Ovog leta, od 21. avgusta do 3. septembra, u Tarantu održaće se 20. Mediteranske igre. U skladu sa rokovima koji su propisani od strane Organizacionog komiteta takmičenja, Izvršni odbor OKS usvojio je brojčanu prijavu Tima Srbija koja iznosi 153 sportista.

Na predlog predsednika Zdravstvene komisije IO OKS, kao i komisija „Sport i životna sredina” i „Žene i sport”, Izvršni odbor usvojio je predloge za proširenje njihovih sastava.

Takođe su usvojene ažurirane liste rangiranih vrhunskih sportista i sportskih stručnjaka za 2026. godinu, u skladu sa Pravilnikom o nacionalnoj kategorizaciji vrhunskih sportista Ministarstva sporta.

Na predlog Programske komisije, Izvršni odbor OKS doneo je odluku da će korisnici programa Olimpijske solidarnosti Međunarodnog olimpijskog komiteta „Olimpijska školarina za trenere” i „Kurs sportske etike i integriteta za prelazak u karijeru posle sporta” biti Odbojkaški savez Srbije, odnosno Nikola Majstorović i Sanja Malagurski.