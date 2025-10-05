Fudbal

LUKA JOVIĆ STRELAC U POBEDI AEK-A: Ekipa Marka Nikolića nakon preokreta do trijumfa, pogodio i reprezentativac Srbije

Filip Milošević

05. 10. 2025. u 20:13

Fudbaleri AEK-a savladali su večeras Kifisiju na gostovanju rezultatom 3:2 u utakmici osmog kola šampionata Grčke.

Foto: Printskrin/AEK_FC_OFFICIAL

Ekipa trenera Marka Nikolića gubila je 2:0 i imala igrača manje, a jedan od junaka preokreta bio je Luka Jović.

Srpski reprezentativac šansu je dobio u nastavku i postigao gol za 2:2. 

Nakon toga AEK je iz penala postigao još jedan pogodak i došao do trijumfa.

