LUKA JOVIĆ STRELAC U POBEDI AEK-A: Ekipa Marka Nikolića nakon preokreta do trijumfa, pogodio i reprezentativac Srbije
Fudbaleri AEK-a savladali su večeras Kifisiju na gostovanju rezultatom 3:2 u utakmici osmog kola šampionata Grčke.
Ekipa trenera Marka Nikolića gubila je 2:0 i imala igrača manje, a jedan od junaka preokreta bio je Luka Jović.
Srpski reprezentativac šansu je dobio u nastavku i postigao gol za 2:2.
Nakon toga AEK je iz penala postigao još jedan pogodak i došao do trijumfa.
