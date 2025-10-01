ISTORIJSKI TRENUTAK! FK Dinamo Zagreb stiže u Beograd!

FUDBALERI Dinama iz Zagreba igraće u Srbiji sa Makabijem iz Tel Aviva, odluka je doneta iz siguronosnih razloga, a pored činjenice da publike neće biti oba tima suočena su sa brojnim logističkim izazovima.

FOTO: Profimedia

Fudbaleri Dinama u četvrtak od 21 čas gostuju Makabiju u Bačkoj Topoli, UEFA je odlučila da Hrvati zaigraju u Srbiji, gde nisu nastupali od početka devedesetih godina.

Dinamo je u sredu ujutru obavio trening na Maksimiru, a nakon pres konferencije od 14 časova, usledilo je putovanje u prestonicu Srbije.

Odatle ih sutra očekuje gotovo dvočasovna vožnja autobusom do stadiona, uz dodatne mere obezbeđenja i organizacione peripetije.

Sa druge strane Makabi je stigao u Srbiju u utorak, a njihov trener Žarko Lazetić, bivši trener TSC-a, održao je konferenciju za medije,

- Ovo je potpuno drugačija utakmica, drugačije okruženje. Moramo se držati onoga što smo pokazali protiv PAOK-a i poboljšati igru sa loptom, rekao je on.

