ISTORIJSKI TRENUTAK! FK Dinamo Zagreb stiže u Beograd!
FUDBALERI Dinama iz Zagreba igraće u Srbiji sa Makabijem iz Tel Aviva, odluka je doneta iz siguronosnih razloga, a pored činjenice da publike neće biti oba tima suočena su sa brojnim logističkim izazovima.
Fudbaleri Dinama u četvrtak od 21 čas gostuju Makabiju u Bačkoj Topoli, UEFA je odlučila da Hrvati zaigraju u Srbiji, gde nisu nastupali od početka devedesetih godina.
Dinamo je u sredu ujutru obavio trening na Maksimiru, a nakon pres konferencije od 14 časova, usledilo je putovanje u prestonicu Srbije.
Odatle ih sutra očekuje gotovo dvočasovna vožnja autobusom do stadiona, uz dodatne mere obezbeđenja i organizacione peripetije.
Sa druge strane Makabi je stigao u Srbiju u utorak, a njihov trener Žarko Lazetić, bivši trener TSC-a, održao je konferenciju za medije,
- Ovo je potpuno drugačija utakmica, drugačije okruženje. Moramo se držati onoga što smo pokazali protiv PAOK-a i poboljšati igru sa loptom, rekao je on.
