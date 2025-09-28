PRESUDIO MU RONALDO! Al Itihad otpustio trenera nakon poraza od Al Nasra

Francuski stručnjak Loran Blan nije više trener fudbalera Al Itihada, saopštio je danas klub iz Džede.

Foto: EPA-EFE/YOAN VALAT

Francuski mediji navode da je Blan dobio otkaz pošto je Al Itihad pre dva dana na svom terenu poražen od Al Nasra (0:2) u četvrtom kolu Profesionalne lige Saudijske Arabije.

Blan (59) je preuzeo Al Itihad u julu 2024. godine, a sa klubom iz Džede prošle sezone je osvojio "duplku krunu" u Saudijskoj Arabiji.

Francuski trener je Al Itihad vodio na 46 utakmica, a zabeležio je 34 pobede, šest remija i šest poraza uz gol razliku 105:50.

Klub iz Džede se trenutno nalazi na trećem mestu na tabeli Profesionalne lige Saudijske Arabije sa devet bodova iz četiri utakmice.

