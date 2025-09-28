PRESUDIO MU RONALDO! Al Itihad otpustio trenera nakon poraza od Al Nasra
Francuski stručnjak Loran Blan nije više trener fudbalera Al Itihada, saopštio je danas klub iz Džede.
Francuski mediji navode da je Blan dobio otkaz pošto je Al Itihad pre dva dana na svom terenu poražen od Al Nasra (0:2) u četvrtom kolu Profesionalne lige Saudijske Arabije.
Blan (59) je preuzeo Al Itihad u julu 2024. godine, a sa klubom iz Džede prošle sezone je osvojio "duplku krunu" u Saudijskoj Arabiji.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Francuski trener je Al Itihad vodio na 46 utakmica, a zabeležio je 34 pobede, šest remija i šest poraza uz gol razliku 105:50.
Klub iz Džede se trenutno nalazi na trećem mestu na tabeli Profesionalne lige Saudijske Arabije sa devet bodova iz četiri utakmice.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
NAKON MURINENA, STIŽE I NBA IGRAČ! Partizan dovodi košarkaša Golden Stejta?!
26. 09. 2025. u 22:03
"GROBARI" NE MOGU DA DOČEKAJU! Posle Murinena, stižu još dva pojačanja u KK Partizan!
26. 09. 2025. u 18:54
"BOMBA" CRNO-BELIH: KK Partizan dovodi najboljeg mladog košarkaša Evrobasketa
25. 09. 2025. u 19:19
RAZIGRANI MILAN DOČEKUJE ŠAMPIONA: Derbi večeri koji već sada može odrediti tok trke za Skudeto
NAJVEĆI derbi vikenda u Italiji odigraće se u nedelju uveče na „San Siru“, gde će Milan ugostiti aktuelnog šampiona Napoli (20.45). Ovo je sudar dva ozbiljna konkurenta za Skudeto, a iako je tek početak sezone, utakmica može dosta reći o ambicijama i snagama oba tima.
28. 09. 2025. u 07:20
ZAPAD U ŠOKU! Doneta odluka - Rusija se vraća na takmičenja sa grbom, zastavom, himnom!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija", kako to Rusija naziva, još jednom je u prvi plan izbacio i sport. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" iznedrile su "dodatak" koji je prilično iznenadio Ruse. I to veoma prijatno.
27. 09. 2025. u 18:54
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)