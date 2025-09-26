ZAVRŠETAK JEDNE ERE! Legendarni fudbaler Barselone i Španije najavio kraj karijere (VIDEO)
Najnovije vesti iz fudbala svedoče o tome kako vreme, neumitno, prolazi i za istinske fudbalske asove.
Serhio Buskets, 37-godišnji španski vezista, trenutno igrač Inter Majamija u MLS-u, objavio je danas preko Instagram video snimka da će završiti profesionalnu karijeru na kraju ove sezone.
Sezona može trajati do decembra ukoliko njegov tim stigne do plej-ofa MLS kupa, a on je naveo da će to biti "poslednji meseci" njegovog igranja, naglašavajući da je u pitanju "prelepa priča" koju želi da završi na visokom nivou.
Sama najava nije veliko iznenađenje, jer je ranije nagoveštavao da 2025. može biti njegova poslednja sezona, posebno pošto mu ugovor sa Inter Majamijem ističe na kraju godine, a on je fokusiran na to da pomogne timu (u kom igra sa Lionelom Mesijem i Žordijem Albom) da osvoji titulu pre penzije.
Reakcije u fudbalskom svetu su emotivne: bivši saigrači poput Mesija su ga pohvalili kao "maestra" na terenu, a fanovi Barselone (gde je proveo većinu karijere) vide ovo kao kraj jedne ere.
Fudbal će svakako biti siromašniji za jednog istinskog asa, jer je Buskets bio sinonim za taktički savršen red - u defanzivnom "veznom tkivu" kako Barse, tako i Španije.
Serhio Buskets - nestvarna fudbalska biografija
Serhio Buskets Burgos rođen je 16. jula 1988. godine u Sabadelu, blizu Barselone, u Španiji. Počeo je karijeru u mlađim kategorijama Barselone (La Masija), debitovao za prvi tim 2008. pod Pepom Gvardiolom, i ostao u klubu do 2023. godine, odigravši 722 utakmice i osvojivši 32 trofeja (uključujući devet La Liga pehara, čak tri Lige šampiona a sedam puta je podizao trofej Kupa kralja).
Za reprezentaciju Španije odigrao je 143 utakmice, osvojivši Svetsko prvenstvo 2010. i Evropska prvenstva 2008. i 2012. godine.
Prešao je u Inter Majami 2023. godine, gde je pomogao timu da osvoji Liga kup 2023. i MLS "Supporters' Shield" 2024.
U karijeri je postigao 19 golova i upisao 80 asistencija, ali je najpoznatiji po svom defanzivnom doprinosu i sjajnom pregledu igre.
Fudbalska dinastija
Buskets je sin Karlesa Busketsa, bivšeg golmana Barselone iz 1990-ih, što ga čini delom "fudbalske dinastije" – retkim slučajem gde otac i sin osvajaju Ligu šampiona sa istim klubom (Karles je to učinio 1992, a Serhio 2009, 2011. i 2015.)
