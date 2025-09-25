"DELIJE" ZOVU NA RADNIČKI: Vreme je da se vrati Kragujevčanima za najubedljiviji poraz

CRVENA zvezda nakon remija sa Seltikom (1:1) u Ligi Evrope nastavlja sa nadmetanjem u Superligi Srbije. Rival crveno-belima je kragujevački Radnički, a navijači kluba sa "Marakane" su se oglasili pred ovaj duel.

FOTO: Novosti

Najvatrenije pristalice šampiona naše zemlje su pozvali navijače da u što većem broju ispune tribine stadiona "Rajko Mitić".

- U nedelju dočekujemo kragujevački Radnički. I navijački, a i fudbalski zanimljiva utakmica. Najubedljiviji poraz smo prošle sezone doživeli od njih. Vreme je da se to vrati! Sever mora da počne da shvata i prihvata da je jedna od najboljih tribina verovatno u Evropi, i kao takva ne sme biti ostavljena da zvrji 1/3 popunjena. Moraju ljudi da imaju tu odgovornost prvo prema klubu koji ređa pobede i uspehe a onda i odgovornost i pripadnost mestu kao što je sever! Nedelja, da popunimo sever najviše od početka sezone u domaćem prvenstvu! Svi na stadion - stoji u pozivu "delija".

Klub pustio u prodaju karte za ovu utakmicu. One će na blagajnama biti u prodaji u subotu od 11 do 16 sati, a na dan utakmice od 12 do početka meča.

Cene karata su:

Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Radnički 1923 igra se u nedelju od 19 časova.

