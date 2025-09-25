"DELIJE" ZOVU NA RADNIČKI: Vreme je da se vrati Kragujevčanima za najubedljiviji poraz
CRVENA zvezda nakon remija sa Seltikom (1:1) u Ligi Evrope nastavlja sa nadmetanjem u Superligi Srbije. Rival crveno-belima je kragujevački Radnički, a navijači kluba sa "Marakane" su se oglasili pred ovaj duel.
Najvatrenije pristalice šampiona naše zemlje su pozvali navijače da u što većem broju ispune tribine stadiona "Rajko Mitić".
- U nedelju dočekujemo kragujevački Radnički. I navijački, a i fudbalski zanimljiva utakmica. Najubedljiviji poraz smo prošle sezone doživeli od njih. Vreme je da se to vrati! Sever mora da počne da shvata i prihvata da je jedna od najboljih tribina verovatno u Evropi, i kao takva ne sme biti ostavljena da zvrji 1/3 popunjena. Moraju ljudi da imaju tu odgovornost prvo prema klubu koji ređa pobede i uspehe a onda i odgovornost i pripadnost mestu kao što je sever! Nedelja, da popunimo sever najviše od početka sezone u domaćem prvenstvu! Svi na stadion - stoji u pozivu "delija".
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Klub pustio u prodaju karte za ovu utakmicu. One će na blagajnama biti u prodaji u subotu od 11 do 16 sati, a na dan utakmice od 12 do početka meča.
Cene karata su:
Sever - 400 dinara
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Istok - 500 dinara
Zapad - 700 dinara
Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara.
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Radnički 1923 igra se u nedelju od 19 časova.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
DRAMA U ZVEZDI! Marko Arnautović nagovara saigrača da promeni reprezentaciju
25. 09. 2025. u 13:20
ŠAMAR SRBIJI! "Orlovi" ipak ostaju bez momka koji je zaludeo Amerikance
25. 09. 2025. u 10:51
LIGA EVROPE JE NjEGOVO TAKMIČENjE: Ovo je prilika za Vilu da izađe iz krize, a za Emerija da zacementira mesto među ikonama kluba
ENGLESKA Aston Vila započinje novu evropsku avanturu, ovaj put u Ligi Evrope, takmičenju u kome je njihov trener Unaj Emeri ispisao istoriju.
25. 09. 2025. u 07:30
TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!
Najnovije vesti iz tenisa su prilično burne
24. 09. 2025. u 17:00
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)