"IMAO SAM VELIKU ZAMERKU NA NJIH!" Vladan Milojević otkrio na koga je bio "ljut" u ekipi Zvezde, a ko ga je oduševio protiv Seltika

Crvena zvezda i Seltik sastali su se u Beogradu u okviru 1. kola Lige Evrope, a trener crveno-belih, Vladan Milojević, na zanimljiv način je prokomentarisao zbivanja i epilog.

FOTO: M. Vukadinović

Podsetimo, Zvezda i Seltik su u vrlo interesantnom duelu podelili plen, posle čega je Milojević, govoreći za TV Arena sport odmah posle susreta, ovako sumirao utiske, upitan šta je nedostajalo za trijumf:

- A šta je falilo? Falio je taj jedan gol. A opet, vratili smo se iz jedne jako teške situacije, kada je Seltik imao dve, tri jako dobre šanse, kada je Mateus fenomenalno reagovao. Očekivali smo da će ta energija da "prelomi" (u našu stranu), ali primili smo gol. Ipak, pokazali smo karakter. Vratili smo se, pa onda nismo uspeli da damo drugi gol, a imali smo šansu za to. Mislim da je Mića (Mirko Ivanić) mogao, a da je on u toj izvanrednoj situaciji dao pogodak, bilo bi nam lakše, ali... svakako, to je fudbal, to je Liga Evrope, to su evropske utakmice, Seltik je jedna dobra ekipa... Ono što mi je posebno drago da nas nisu ni sa čim iznenadili, ali morali smo neke prinudne izmene da pravimo na poluvremenu (tada je izašao samo Radonjić, prim. aut.), ali svakako da su igrači koji su ušli dali svoj doprinos. Zadovoljan sam, hvala navijačima i idemo dalje - počeo je Zvezdin strateg.

Odbrani je zamerio na načinu na koji je poklekla:

- Imao sam veliku zamerku na zadnju liniju. Morali su da preuzimaju igrače koji dolaze iz druge linije, međutim, oni to nisu radili. A rival je dolazio u jako dobrom tajmingu i, normalno, stvarao je dobre šanse. Ipak je to Seltik, prvak svoje države, ne zaboravite da i oni imaju kvalitet. Probali smo nekim korekcijama... Posle toga što smo se "iščupali", da tako kažem, i uz Mateusove tri izvanredne odbrane... korigovali smo se. Primili smo gol, ali, tako se to dešava, no nedugo zatim smo dali pogodak za izjednačenje. Hteli smo i drugi, imali smo šansu, imali smo te neke prekide, nažalost, nismo uspeli, ostao je taj rezultat.

Red je došao na pohvale, i to nakon konstatacije reportera da je Tebo Učena bio više nego zapažen:

Tebo je prvi put odigrao, dete... To je ono što ja stalno pričam. Nemamo mi baš taj luksuz. Ali, eto, poret Mateusa, odlično je odigrao i Tomas (Handel), koji je tek pre 2-3 nedelje došao kod nas. Mislim da je odličnu minutažu imao i Arnuautović, odlično je odigrao. Imali smo problem, Radonjić je tražio izmenu na poluvremenu, nije mogao da izdrži... Nažalost, to su detalji koje plaćamo, ali, ispravićemo - zaključio je Milojević izjavu za TV Arena sport.

