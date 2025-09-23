Fudbal

HUMANOST NA DELU: Crvena zvezda i njeni navijači prikupili velike količine krvi u akciji dobrovoljnog davanja

Časlav Vuković

23. 09. 2025. u 22:15

CRVENA zvezda je 21, 22. i 23. septembra 34. put održala akciju "Crveno-bela krv".

FOTO: FK Crvena zvezda

Klub sa stadiona "Rajko Mitić" se oglasio povodom ovoga:

- Širom Srbije i Republike Srpske prikupljena je ukupno 801 jedinica krvi, a zvezdaši su i ovoga puta pokazali da imaju veliko i humano srce.

Akcija je u Beogradu održana u nedelju i ponedeljak kada je krv doniralo ukupno 385 navijača kluba sa "Marakane". U Vranju su prikupljene 122 jedinice, u Kosovskoj Mitrovici 20, Pirotu 106, Prokuplju 56, Prijedoru 15, Bijeljini 17, Nišu 57, Banjaluci 12, dok je u Trebinju dobrovoljno krv doniralo 11 zvezdaša.

Ovaj rezultat potvrđuje da je "Crveno-bela krv" mnogo više od akcije, to je simbol zajedništva, solidarnosti i odgovornosti, a svaka prikupljena jedinica znači priliku za novi život. Ukupno 801 donacija u okviru 34. akcije snažan je podsetnik koliko zvezdaška porodica može da učini kada se ujedini u jednom cilju.

Zvezdaši, hvala! - piše na sajtu FK Crvena zvezda.

Podsetimo, Crvena zvezda u sredu od 21 sat igra prvu utakmicu u Ligi Evrope, a rival na stadionu "Rajko Mitić" je Seltik.

