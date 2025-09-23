Fudbal

KAKAV POTEZ KRUŠEVLJANA! Bivši selektor Srbije novi trener FK Napredak!

Новости онлине

23. 09. 2025. u 20:06

Najnovije vesti iz Superlige Srbije su prilično zanimljive.

КАКАВ ПОТЕЗ КРУШЕВЉАНА! Бивши селектор Србије нови тренер ФК Напредак!

FOTO: A. Ilić

Naime, srpski stručnjak Radoslav Batak novi je trener fudbalera Napretka, saopštio je danas klub iz Kruševca.


*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Batak (48) je na klupi Napretka zamenio Milana Nikolića, koji je pre nekoliko dana podneo ostavku.


"Jasno je da nam je u ovom trenutku potreban iskusan, ali i ambiciozan stručnjak sa vizijom, kome su poznate superligaške prilike i koji dobro zna igrače, kako naše, tako i konkurentskih klubova. I, doneta je odluka da novi šef stručnog štaba našeg kluba bude Radoslav Batak", navodi se na sajtu Napretka.

Radoslav Batak / FOTO: M. Vukadinović


*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Srpski trener je u karijeri bio selektor kadetske reprezentacije Srbije, a sa klupe je vodio i Vojvodinu, Radnički iz Niša, Novi Pazar, a radio je i na Tajlandu.


Napredak se nalazi na pretposlednjem, 15. mestu na tabeli Superlige Srbije sa sedam bodova, u nedelju će gostovati Spartaku u 10. kolu.

Bonus video:  ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BEZ DAHA NA RULETU: Kako su odbojkaši Srbije u osmini finala Svetskog prvenstva izgubili od Irana?
Ostali sportovi

0 0

BEZ DAHA NA "RULETU": Kako su odbojkaši Srbije u osmini finala Svetskog prvenstva izgubili od Irana?

BAJKA je kratko trajala. Odbojkaši su stali u osminifinala 21. Svetskog prvenstva na Filipinima pošto su posle velike borbe izgubili od Irana - 2:3 (25:23, 19:25, 26:24, 22:25, 9:15). "Orlovi" se tako vraćaju kući sa žalom što nisu blistavu pobedu nad Brazilom u grupi uspeli da pretvore u fantastičan uspeh i umešaju se čak u borbu za medalje. Ovako će se umesto njih Iranci u četvrtak u četvrtfinalu sastati sa Češkom.

23. 09. 2025. u 19:26

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)