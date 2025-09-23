KAKAV POTEZ KRUŠEVLJANA! Bivši selektor Srbije novi trener FK Napredak!
Najnovije vesti iz Superlige Srbije su prilično zanimljive.
Naime, srpski stručnjak Radoslav Batak novi je trener fudbalera Napretka, saopštio je danas klub iz Kruševca.
Batak (48) je na klupi Napretka zamenio Milana Nikolića, koji je pre nekoliko dana podneo ostavku.
"Jasno je da nam je u ovom trenutku potreban iskusan, ali i ambiciozan stručnjak sa vizijom, kome su poznate superligaške prilike i koji dobro zna igrače, kako naše, tako i konkurentskih klubova. I, doneta je odluka da novi šef stručnog štaba našeg kluba bude Radoslav Batak", navodi se na sajtu Napretka.
Srpski trener je u karijeri bio selektor kadetske reprezentacije Srbije, a sa klupe je vodio i Vojvodinu, Radnički iz Niša, Novi Pazar, a radio je i na Tajlandu.
