"NEKA SELTIK RAZMIŠLJA O NAMA": Elšnik poslao rivalu jasnu poruku pred meč u Ligi Evrope

CRVENA zvezda u sredu počinje učešće u Ligi Evrope za sezonu 2025/26. Prvi rival crveno-belih Seltik, a vezista šampiona Srbije, Timi Maks Elšnik pojavio se na konferenciji za medije gde je govodio o pomenutom susretu.

FOTO: M. Vukadinović

Slovenac je istakao da svi moraju da budu na 100 odsto ukoliko žele trijumfovalno da započnu takmičenje.

- Sigurno je bila neka manja kriza, koja je došla kao posledica povrede koju sam imao na leto. Sada sam to prošao. Derbi sam dosta dobro odigrao, trener je bio zadovoljan. To je jedna utakmica, moram da nastavim ovako i pomognem ekipi da dođe do sledećih pobeda. Nije pojedinac bitan, već tim. Sigurno nas očekuje težak meč. Moramo biti na 100% - rekao je Elšnik.

Potom se dotakao i rivala koji velikan škotskog fudbala.

- Ne znam nikoga od njih. Malo smo pogledali derbi, bili smo u karantinu, imali smo vremena. Taj derbi je specifičan. Derbiji su sasvim posebne utakmice. Sve je na emociju i energiju. Taj derbi nije realan prikaz snage Seltika. Oni su velika ekipa. Svesni smo da nas čeka težak protivnik. Nije bitno u kom sastavu će izaći, mi moramo biti spremni da se potučemo kako treba. Znamo da je škotski fudbal dosta jak fizički, moramo biti dobri u tome. Neka Seltik razmišlja više o nama.

Dotakao se i rivala sa kojima igra Crvena zvezda. Tu su neki veliki timovi.

- Kao sportista na treningu učiš da pobediš svaki put. Tako i u meč ulazimo da osvojimo tri boda. Imamo dosta velikih klubova, dobrih ekipa u grupi. To ne sme biti izgovor za loše rezultate. Naš cilj je da budemo još konkurentniji u Evropi, da prođemo dalje. Idemo utakmicu po utakmicu. Značiće ako pozitivno krenemo. Videli smo prošle sezone šta se desilo sa Benfikom... Nismo uspeli da izvečemo bod ili pobedu, sa samom igrom smo možda i zaslužili. Taj start je bitan, sutra napadamo pobedu. Nema lakih utakmica u Evropi ni dan danas. Svako zna da igra, to se dosta puta kaže tako. Želeli smo da igramo u Ligi šampiona, šta je tu je - zaključio je Elšnik.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Seltik igra se u sredu od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić", a možete ga pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

