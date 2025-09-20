Fudbal

ZVEZDA ISPISALA ISTORIJU! "Večiti derbi" ovo nije video otkad se igra pod reflektorima!

Новости онлине

20. 09. 2025. u 21:07

Partizan i Crvena zvezda odigrali su 177. večiti derbi, a epilog je - istorijski.

FOTO: M. Vukadinović


Naime, prvi put posle 1971. godine, neko je uspeo da dvaput u nizu kao gost ostvari pobede u večitim derbijima.

Do danas, poslednji put su "večiti" igrali za bodove u Humskoj 23. septembra 2024, a tada su crveno-beli trijumfovali sa 0:4.

A onda je usledila dramatična pobeda u 177. derbiju.

Ispostavilo se i - istorijska.

Pre 54 godine, Zvezda je isto "spojila" dva uspeha na gostovanjima i to najpre pobedivši Partizan u Humskoj sa 0:2 u utakmici odigranoj 6. juna 1971, a potom je 24. oktobra ist godien, taj naredni, 49. večiti derbi, rešila u svoju korist sa 0:1.

Tek naredni, jubilarni 50. derbi, bio je prvi koji je odigran pod reflektorima - a bilo je tada 1:1.

