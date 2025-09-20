Fudbal

POTRESNI TRENUCI NA "MARAKANI": Boško Đurovski pao u nesvest tokom komemoracije Dejanu Milovanoviću

20. 09. 2025. u 12:20

NA stadionu "Rajko Mitić" danas je održana komemoracija povodom smrti Dejana Milovanovića. Na "Marakane" su bili potresni trenuci.

FOTO: M. Vukadinović

Naime, legendarni Boško Đurovski je pao u nesvest tokom obraćanja prisutnima, prenosi "Kurir".

- Poštovana porodice, poštovani zvezdaši, skupili smo se ovde da odamo poslednju počast našem Deksi. Bio je i ostao simbol Crvene zvezde, bio je idol svojih saigrača, igrača i navijača koji su dolazili posle njega. Ljubav prema Zvezdi inspirisana je njegovim ocem koji je igrao u čuvenoj generaciji i bio uspešan u njoj. Prve korake napravio je ovde, od petlića je igrao za Zvezdu. Kulminacija njegovih kvaliteta bila je u omladinskoj selekciji kod Tome Milićevića. Osvojili su sve što se moglo osvojiti. Tih pet veličanstvenih iz omladinske škole su prešli u prvi tim i tamo nastavili da nižu uspehe. Ušao je u klub 300, odigrao je više od 300 utakmica. Morate priznati da je u ovo vreme to privilegija odabranih. Imao sam čast da podignem dva pehara duple krune u kojima je učestvovao. Fudbal je bio njegov život i sa njega je otišao u večnost. Večnost je nezaborav - rekao je Đurovski nakon čeka mu je pozlilo.

Đurovski je tražio čašu vode, a zatim je pao u nesvest. Nakon nekoliko sekundi je, uz pomoć prisutnih, uspeo da ustane, a njegovo stanje je nakon toga bilo dobro.

Podsetimo, Milovanović je preminuo dok je igrao utakmicu u Ligi veterana između Zvezdare i PKB-a.

