SRPSKI SPORT ZAVIJEN U CRNO! Evo kako će se fudbalska Srbija oprostiti od Dejana Milovanovića

17. 09. 2025. u 10:04

Zajednica fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije oprostila se od Dejana Milovanovića, nekadašnjeg kapitena Crvene zvezde koji je iznenada preminuo u utorak u 42. godini života tokom utakmice veterana Zvezdare i PKB-a, kada je srce prestalo da mu kuca na terenu.

FOTO: N. Skenderija

- Zajednica fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i saigračima Dejana Milovanovića. Srbija je izgubila velikog fudbalera, a pre svega izuzetnog čoveka. Počivaj u miru, Dejane - stoji u saopštenju.

Zajednica Superlige i Prve lige odlučila da svi mečevi ovog vikenda počnu minutom ćutanja u čast preminulog Dejana Milovanovića.

Milovanović je u dresu Crvene zvezde osvojio tri šampionske titule i četiri nacionalna kupa, a u sezoni 2005/06 proglašen je za najboljeg igrača domaćeg prvenstva. Karijeru je završio u Voždovcu u sezoni 2013/14.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

