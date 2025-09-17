SRPSKI SPORT ZAVIJEN U CRNO! Evo kako će se fudbalska Srbija oprostiti od Dejana Milovanovića
Zajednica fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije oprostila se od Dejana Milovanovića, nekadašnjeg kapitena Crvene zvezde koji je iznenada preminuo u utorak u 42. godini života tokom utakmice veterana Zvezdare i PKB-a, kada je srce prestalo da mu kuca na terenu.
- Zajednica fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i saigračima Dejana Milovanovića. Srbija je izgubila velikog fudbalera, a pre svega izuzetnog čoveka. Počivaj u miru, Dejane - stoji u saopštenju.
Zajednica Superlige i Prve lige odlučila da svi mečevi ovog vikenda počnu minutom ćutanja u čast preminulog Dejana Milovanovića.
Milovanović je u dresu Crvene zvezde osvojio tri šampionske titule i četiri nacionalna kupa, a u sezoni 2005/06 proglašen je za najboljeg igrača domaćeg prvenstva. Karijeru je završio u Voždovcu u sezoni 2013/14.
