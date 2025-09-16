ŠTA RADI MALI!? Nemce se hvataju za glavu zbog fudbalera Partizana i hitno dolaze u Humsku na večiti derbi
SJAJNO igra Partizan!
Crno-beli napad funkcioniše za desetku, a Jovan Milošević je dokazao da se radi o momku koji može mnogo i pred kojim je svetla budućnost.
Povrede su, zapravo, bile najveći njegov problem do sada, a kada je potpuno spreman, kao sada, slede i golovi. Osam ih je postigao do sada u sezoni, a u Štutgartu su prijatno iznenađeni njegovim partijama, kako navodi „Esslinger-Zeitung“.
No, ono pravo sledi u subotu, tada Partizan dočekuje Crvenu zvezdu i od Jovana Miloševića se očekuje jedna dobra napadačka partija koja bi čelnike Štutgarta možda i ubedila da računaju na njega za sledeću sezonu.
Crno-beli se ne pitaju mnogo, jer ne postoji otkupna klauzula koja bi ostavila Miloševića u dresu Partizana na kraju ove sezone. Nažalost i teško da ćemo ga sledeće sezone gledati u Humskoj.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
