OGLASIO SE BOGDAN BOGDANOVIĆ! Evo šta je poručio kapiten Srbije nakon završetka Evrobasketa

Košarkaška reprezentacija Turske poražena je u velikom finalu Evropskog prvenstva od Nemačke sa 88:83, čime su ostali bez zlatne medalje.

FOTO: FIBA.basketball

Nakon ove tesne i dramatične utakmice, Nemačka je uspela da osvoji još jedan prestižni trofej, čime su obedinili titule na Svetskom prvenstvu i Eurobasketu.

Posle finalnog meča u Rigi oglasio se kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović koji je zbog povrede ranije okončao nastup na Eurobasketu već posle drugoog kola grupne faze:

- Čestitke, Turska - napisao je Bogdanović prvo na turskom jeziku.

Tebrikler Turkey

👏👏👏 You guys played your hearts out for your country and definitely became one of the most fun teams to watch!! 🫶

Missed you this time, but see you next time 😉 https://t.co/Ha2jpmqwyA — Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde) September 14, 2025

Potom je nastavio.

- Momci, odigrali ste srcem za svoju zemlju i definitivno ste postali jedan od najzanimljivijih timova za gledanje. Propustio sam vas ovog puta, ali vidimo se sledeći put - napisao je Bogdanović.

