OGLASIO SE BOGDAN BOGDANOVIĆ! Evo šta je poručio kapiten Srbije nakon završetka Evrobasketa
Košarkaška reprezentacija Turske poražena je u velikom finalu Evropskog prvenstva od Nemačke sa 88:83, čime su ostali bez zlatne medalje.
Nakon ove tesne i dramatične utakmice, Nemačka je uspela da osvoji još jedan prestižni trofej, čime su obedinili titule na Svetskom prvenstvu i Eurobasketu.
Posle finalnog meča u Rigi oglasio se kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović koji je zbog povrede ranije okončao nastup na Eurobasketu već posle drugoog kola grupne faze:
- Čestitke, Turska - napisao je Bogdanović prvo na turskom jeziku.
Potom je nastavio.
- Momci, odigrali ste srcem za svoju zemlju i definitivno ste postali jedan od najzanimljivijih timova za gledanje. Propustio sam vas ovog puta, ali vidimo se sledeći put - napisao je Bogdanović.
