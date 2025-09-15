Fudbal

OGLASIO SE BOGDAN BOGDANOVIĆ! Evo šta je poručio kapiten Srbije nakon završetka Evrobasketa

15. 09. 2025. u 08:38

Košarkaška reprezentacija Turske poražena je u velikom finalu Evropskog prvenstva od Nemačke sa 88:83, čime su ostali bez zlatne medalje.

FOTO: FIBA.basketball

Nakon ove tesne i dramatične utakmice, Nemačka je uspela da osvoji još jedan prestižni trofej, čime su obedinili titule na Svetskom prvenstvu i Eurobasketu.

Posle finalnog meča u Rigi oglasio se kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović koji je zbog povrede ranije okončao nastup na Eurobasketu već posle drugoog kola grupne faze:

- Čestitke, Turska - napisao je Bogdanović prvo na turskom jeziku.

Potom je nastavio.

- Momci, odigrali ste srcem za svoju zemlju i definitivno ste postali jedan od najzanimljivijih timova za gledanje. Propustio sam vas ovog puta, ali vidimo se sledeći put - napisao je Bogdanović.

