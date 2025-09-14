"SAN MI JE BIO DA IGRAM U ZVEZDI!" Milosavljevićev debi iz snova u Bornmutu: Da nismo primili gol...

Veljko Milosavljević je nakon prelaska iz Zvezde u Bornmut uspeo da se brzo izbori za mesto u prvom timu, a još je protiv Brajtona proglašen igračem utakmice...

FOTO: Profimedia

U razgovoru za "Meridian sport" izneo je utiske mladi fudbaler.

- Šta da kažem – debi iz snova. Pobedili smo, od sponzora sam dobio nagradu za igrača utakmice, još i da nismo primili gol – bilo bi savršeno. Pun sam utisaka posle utakmice… Engleska je nešto posebno. Navijači, atmosfera, svi dišu za fudbal. Od prvog dana su me fantastično prihvatili i zaista imam osećaj kao da sam mnogo duže u klubu od onog što zaista jesam”, počeo je Milosavljević pa odgovorio na poređenja sa Nemanjom Vidićem:

- Polako… Vidić mi jeste idol, ali zna se ko je on bio svojevremeno – najbolji štoper na svetu. Doduše, mislim i da smo drugačiji tip igrača, iako nas ta agresivnost obojicu karakteriše.

Milosavljević, rekordna prodaja Crvene zvezde, Englezi su za njega platili obeštećenje od 15.000.000 evra.

- Moj san je oduvek bio da igram za Zvezdu. Debitovao sam, pobedio u derbiju, osvojio duplu krunu… Nisam igrao Ligu šampiona sa Zvezdom, eto – to je ostala neostvarena želja. Tek sam otišao, pa je možda suvišno da pričam o povratku, ali nikad se ne zna. I sad kad pomislim na najbolje navijače – naježim se… Svakako, Zvezda u meni sada ima vernog navijača, nastaviću da pratim utakmice, kao što sam to radio i pre nego što sam zaigrao u prvom timu.

