ZVEZDA I PARTIZAN MOGU DA BIRAJU! Ovo je lista 10 SJAJNIH slobodnih igrača: Miljenik "grobara" na njoj
JESENjA fudbalska "transfer pijaca" zatvorena je u većini zemalja Evrope, ali još uvek ima šta da se "probere" među slobodnim igračima.
"Novosti" su se bavile slobodnim igračima u svetu fudbala po podacima dostupnim na "Transfermarkt" portalu, a Crvena zvezda i Partizan imaju šta da biraju, a posebno crveno-beli imaju adute s obzirom da će igrati u grupnoj fazi Lige Evrope.
Takehiro Tomijasu, napustio je Arsenal. Njegova vrednost je 18.000.000 evra, slobodan je u izboru nove sredine.
Iza njega je Serhio Regulion, levi bek, a upravo sa bekovskim pozicijama kuburi Zvezda. Nekadašnji bek Totenhema i Mančester junajteda vredi šest miliona evra.
Jedan manje vredi Džoš Dasilva, a Hakim Ziješ je procenjen na 4,5 miliona.
U top 10 nalazi se i Saša Zdjelar, koji je sa Zenitom raskinuo saradnju, u potrazi je za novim klubom, a nema sumnje da bi svojim iskustvom mnogo pomogao mladim igračima Partizana ukoliko bi crno-beli uspeli da ga ubede da se vrati "kući".
TOP 10 lista slobodnih igrača
Takehiro Tomijasu - 18 miliona evra
Serhio Regulion - 6 miliona evra
Džoš Dasilva - 5 miliona evra
Hakim Ziješ - 4,5 miliona evra
Daler Kuzjaev - 3,5 miliona evra
Saša Zdjelar - 3,5 miliona evra
Lazare Amani - 3 miliona evra
Rik Karsdorp - 3 miliona evra
Pako Alkaser - 3 miliona evra
Emanuel Denis - 2,5 miliona evra.
