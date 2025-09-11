ZVEZDA I PARTIZAN MOGU DA BIRAJU! Ovo je lista 10 SJAJNIH slobodnih igrača: Miljenik "grobara" na njoj

JESENjA fudbalska "transfer pijaca" zatvorena je u većini zemalja Evrope, ali još uvek ima šta da se "probere" među slobodnim igračima.

Foto: Profimedia

"Novosti" su se bavile slobodnim igračima u svetu fudbala po podacima dostupnim na "Transfermarkt" portalu, a Crvena zvezda i Partizan imaju šta da biraju, a posebno crveno-beli imaju adute s obzirom da će igrati u grupnoj fazi Lige Evrope.

Takehiro Tomijasu, napustio je Arsenal. Njegova vrednost je 18.000.000 evra, slobodan je u izboru nove sredine.

Iza njega je Serhio Regulion, levi bek, a upravo sa bekovskim pozicijama kuburi Zvezda. Nekadašnji bek Totenhema i Mančester junajteda vredi šest miliona evra.

Jedan manje vredi Džoš Dasilva, a Hakim Ziješ je procenjen na 4,5 miliona.

U top 10 nalazi se i Saša Zdjelar, koji je sa Zenitom raskinuo saradnju, u potrazi je za novim klubom, a nema sumnje da bi svojim iskustvom mnogo pomogao mladim igračima Partizana ukoliko bi crno-beli uspeli da ga ubede da se vrati "kući".

TOP 10 lista slobodnih igrača

Takehiro Tomijasu - 18 miliona evra

Serhio Regulion - 6 miliona evra

Džoš Dasilva - 5 miliona evra

Hakim Ziješ - 4,5 miliona evra

Daler Kuzjaev - 3,5 miliona evra

Saša Zdjelar - 3,5 miliona evra

Lazare Amani - 3 miliona evra

Rik Karsdorp - 3 miliona evra

Pako Alkaser - 3 miliona evra

Emanuel Denis - 2,5 miliona evra.

