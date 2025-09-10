SRBI, STIŽEMO! Žestoke pretnje iz Tirane pred odlučujući meč u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo
Fudbaleri Srbije doživeli su ubedljiv poraz protiv Engleske na Marakani (5:0) u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
A da nevolja bude veća, Albanija je savladala Letoniju sa 1:0, prestigla Srbiju na tabeli u kvalifikacijama za Mundijal i meč u Beogradu koji je na programu 11. oktobra imaće dodatnu težinu.
Posle bruke Srbije i trijumfa Albanije javio se i fudbaler te reprezentacije, Nedim Bajrami, koji je zapretio Piksiju i "orlovima", te naveo da on i saigrači u Beograd dolaze po tri boda.
- Pobeda nad Letonijom nam je važna za nastavak puta. Uvek sam spreman za nacionalni tim, iako u poslednje vreme nisam mnogo igrao. Dobio sam šansu i mislim da sam je iskoristio. Analizirali smo sve detaljno i sada se srećni vraćamo u klubove, da se fokusiramo na svoje obaveze. Kada se vratimo u reprezentaciju, čeka nas velika utakmica. Idemo u Beograd sa ciljem da osvojimo tri boda protiv Srbije - istakao je Bajrami.
