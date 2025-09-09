DOBRE VESTI ZA ZVEZDU: Povredio se fudbaler Porta
CRVENA zvezda će prvo gostovanje u Ligi Evrope imati protiv Porta. Dobra vest za crveno-bele je ta što će portugalski velikan na toj utakmici biti najverovatnije bez pomoći važnog igrača.
Iskusni napadač Luk de Jong je zadobio uganuće levog kolena i biće van terena do dva meseca.
Holanđanin će po svemu sudeći propustiti naredne tri prvenstvene utakmice, kao i start u Ligi Evrope.
Ovaj 35-godišnjak je do sad odigrao četiri utakmice za Porto i postigao je jedan gol i to u pobedi protiv Sportinga (2:1).
Zvezda ne pamti po dobrom De Jonga, pošto je prošle sezone u meču Lige šampiona u trijumfu PSV-a (3:2) u Beogradu bio dvostruki strelac.
Podsetimo, utakmica Porto - Crvena zvezda igra se 2. oktobra od 21 sat na stadionu "Dragao".
