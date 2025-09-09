DOBRE VESTI ZA ZVEZDU: Povredio se fudbaler Porta

CRVENA zvezda će prvo gostovanje u Ligi Evrope imati protiv Porta. Dobra vest za crveno-bele je ta što će portugalski velikan na toj utakmici biti najverovatnije bez pomoći važnog igrača.

Foto: EPA-EFE/Piroschka Van De Wouw/POOL

Iskusni napadač Luk de Jong je zadobio uganuće levog kolena i biće van terena do dva meseca.

Holanđanin će po svemu sudeći propustiti naredne tri prvenstvene utakmice, kao i start u Ligi Evrope.

O FC Porto enfrenta uma série de lesões, com Luuk de Jong a sofrer uma entorse no joelho esquerdo e a ser afastado até dois meses. O jogador pode não participar nas próximas três jornadas do campeonato e na Liga Europa. pic.twitter.com/O3Zi1KSOU2 — Portal dos Dragões (@PortalDragoes) September 9, 2025

Ovaj 35-godišnjak je do sad odigrao četiri utakmice za Porto i postigao je jedan gol i to u pobedi protiv Sportinga (2:1).

Zvezda ne pamti po dobrom De Jonga, pošto je prošle sezone u meču Lige šampiona u trijumfu PSV-a (3:2) u Beogradu bio dvostruki strelac.

Podsetimo, utakmica Porto - Crvena zvezda igra se 2. oktobra od 21 sat na stadionu "Dragao".

