KAKAV TRANSFER! Seregej Milinković Savić opet u Italiju i to gde

Ovog leta se dosta govorilo o potencijalnom odlasku Dušana Vlahovića iz Juventusa, ali najnovije informacije ukazuju da bi srpski napadač uskoro mogao dobiti zemljaka u svojim redovima.

FOTO: AP/Tanjug

Prema tvrdnjama Fabricia Romana, Juventus ozbiljno prati situaciju i želi da u svoje redove dovede Sergeja Milinkovića-Savića.

Romano je ovu vest objavio putem svog Jutjub kanala, ističući da je Sergej u fokusu nekoliko evropskih klubova, među kojima su pominjani i Inter i Juventus kao moguće destinacije. Jedan od potencijalnih problema za transfer predstavlja postojeći ugovor sa Al Hilalom, koji važi do 2026. godine.

Situacija podseća na nedavni odlazak Aleksandra Mitrovića iz Al Hilala – srpski napadač se ovog leta preselio u Katar nakon raskida saradnje sa saudijskim klubom. Sada bi sličan put mogao da preduzme i Milinković Savić, ali sve zavisi i od njegove volje da napusti klub, naročito pošto je stigao poznat trener iz Lacija – Simone Inzagi.

Odluka Sergeja i dalje je neizvesna, ali spekulacije o mogućem srpskom duetu u Juventusu svakako privlače pažnju fudbalske javnosti.

Podsećanja radi, Sergej Milinković Savić bio je skup poklon za svaki klub 2018. godine. Nekadašnji reprezentativac Srbije je u drugoj polovini prošle decenije bio jedan od najcenjenijih fudbalera planete. A, onda je lift krenuo nizbrdo...

U zenitu, tržišna vrednost Milinkovića Savića 2018. godine iznosila je 90 miliona evra. A danas je 17! Dakle, razlika od 73.000.000. Pad od 80 odsto.

Tako će ostati zapisano da se jedna velika karijera nikada nije dogodila, ali da je igrač zaradio koliko je svojevremeno najviše vredeo. Šteta zbog propuštenih visina, pa ipak nekako će se i to svariti kod Sergeja, jer skoro 100 miliona na bankovnom računu ipak nije za bacanje...

