"DELIJE" GLEDAJU I NE VERUJU: NJihov ljubimac prešao u - PAFOS!

Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, a sada su navijači crveno-belih i pomalo zatečeni.

Naime, jedan od doskorašnjih ljubimaca "delija", Ognjen Mimović, prešao je iz Fenerbahčea na pozajmicu u Pafos, saopštio je danas kiparski klub.

Pozajmica će trajati do kraja sezone.



Fenerbahče je odlučio da srpskog fudbalera pošalje na pozajmicu zato što nije mogao da ga registruje zbog prekoračenja broja stranih igrača.

Ovaj 21-godišnjak je u januaru 2025. došao u turski klub iz Crvene zvezde, a zatim je drugi deo prošle sezone proveo na pozajmici u Zenitu.

Mimović se nalazi na spisku selektora mlade reprezentacije Srbije Zorana Mirkovića, a upisao je i dva nastupa za seniorsku reprezentaciju.



