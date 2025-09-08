MLS: Joveljić opet trese mreže, ali Kanzas ponovo gubi
Fudbaleri Ostina pobedili su jutros u gostima ekipu Sporting Kanzas sitija rezultatom 2:1 u meču MLS lige.
Golove za Ostin postigli su Oven Volf u 37. i Kalvin Fodri u 82. minutu.
Jedini strelac za Sporting bio je srpski fudbaler Dejan Joveljić u 16. minutu iz penala. Srpski fudbaler se trenutno nalazi na trećem mestu na listi strelaca MLS lige sa 17 postignutih golova.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Joveljić je odigrao ceo meč za tim iz Kanzas Sitija, dok je njegov sunarodnik Nemanja Radoja ušao u igru u 83. minutu. Za ekipu Ostina celu utakmicu je odigrao srpski internacionalac Mateja Đorđević.
Fudbaleri Ostina se nalaze na šestom mestu na tabeli Zapadne konferencije MLS lige sa 41 bodom, dok je Sporting na 13. poziciji sa 27.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, sve je više žamora o tome da će selektor "orlova" Svetislav Pešić ustupiti to mesto nekome drugome.
08. 09. 2025. u 18:04 >> 18:05
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)