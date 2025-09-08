MLS: Joveljić opet trese mreže, ali Kanzas ponovo gubi

Fudbal

08. 09. 2025.

Fudbaleri Ostina pobedili su jutros u gostima ekipu Sporting Kanzas sitija rezultatom 2:1 u meču MLS lige.

FOTO: Tanjug/AP

Golove za Ostin postigli su Oven Volf u 37. i Kalvin Fodri u 82. minutu.

Jedini strelac za Sporting bio je srpski fudbaler Dejan Joveljić u 16. minutu iz penala. Srpski fudbaler se trenutno nalazi na trećem mestu na listi strelaca MLS lige sa 17 postignutih golova.

Joveljić je odigrao ceo meč za tim iz Kanzas Sitija, dok je njegov sunarodnik Nemanja Radoja ušao u igru u 83. minutu. Za ekipu Ostina celu utakmicu je odigrao srpski internacionalac Mateja Đorđević.

Fudbaleri Ostina se nalaze na šestom mestu na tabeli Zapadne konferencije MLS lige sa 41 bodom, dok je Sporting na 13. poziciji sa 27.

