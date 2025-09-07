Fudbal

SADA JE SVE JASNO: Evo ko sudi Srbija - Engleska u kvalifikacijama za Mundijal

Новости онлине

07. 09. 2025. u 12:50

Odredila je UEFA arbitre za meč između Srbije i Engleske u kvalifikacijama za Mundijal. Utakmica je na programu u utorak od 20.45 časova.

САДА ЈЕ СВЕ ЈАСНО: Ево ко суди Србија - Енглеска у квалификацијама за Мундијал

FOTO: EPA

Glavni sudija na meču biće jedan od najboljih arbitra u poslednjih 10 godina Klemon Turpan, dok će mu pomoćnici biti Nikolas Danoso i Benžamin Paže..

U VAR sobi će biti Vili Delažo i Žeremi Pignar.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
  Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod.
Engleska 4 4 0 0 8:0 12
Srbija 3 2 1 0 4:0 7
Albanija 4 1 2 1 4:3 5
Letonija 3 1 1 1 2:4 4
Andora 4 0 0 4 0:8 0

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!

KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!