SADA JE SVE JASNO: Evo ko sudi Srbija - Engleska u kvalifikacijama za Mundijal

Odredila je UEFA arbitre za meč između Srbije i Engleske u kvalifikacijama za Mundijal. Utakmica je na programu u utorak od 20.45 časova.

Glavni sudija na meču biće jedan od najboljih arbitra u poslednjih 10 godina Klemon Turpan, dok će mu pomoćnici biti Nikolas Danoso i Benžamin Paže..

U VAR sobi će biti Vili Delažo i Žeremi Pignar.

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 4 4 0 0 8:0 12 Srbija 3 2 1 0 4:0 7 Albanija 4 1 2 1 4:3 5 Letonija 3 1 1 1 2:4 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

