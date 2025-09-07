SADA JE SVE JASNO: Evo ko sudi Srbija - Engleska u kvalifikacijama za Mundijal
Odredila je UEFA arbitre za meč između Srbije i Engleske u kvalifikacijama za Mundijal. Utakmica je na programu u utorak od 20.45 časova.
Glavni sudija na meču biće jedan od najboljih arbitra u poslednjih 10 godina Klemon Turpan, dok će mu pomoćnici biti Nikolas Danoso i Benžamin Paže..
U VAR sobi će biti Vili Delažo i Žeremi Pignar.
|Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
|Meč
|Pobeda
|Remi
|Poraz
|G. razl.
|Bod.
|Engleska
|4
|4
|0
|0
|8:0
|12
|Srbija
|3
|2
|1
|0
|4:0
|7
|Albanija
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|Letonija
|3
|1
|1
|1
|2:4
|4
|Andora
|4
|0
|0
|4
|0:8
|0
