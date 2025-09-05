IZNENADNO! Fudbaleri Srbije saznali odličnu vest pred meč sa Engleskom u borbi za Mundijal
Fudbaleri Srbije dočekaće Englesku 9. septembra u Beogradu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Već su "otpali" zbog povreda Džud Belingem, Bukajo Saka i Kol Palmer, a sada su Englezi ostali i bez važnog defanzivca.
Naime, defanzivac Džon Stouns neće biti na raspolaganju treneru Tomasu Tuhelu za meč sa Andorom i Srbijom.
- Stouns je došao sa blažom povredom mišića u naš kamp i oporavak nije tekao onako kako smo se nadali. Ne želimo ništa da rizikujemo - rekao je Tuhel na konferenciji za medije pred meč sa Andorom.
Defanzivac Mančester sitija je jedan od oslonaca ovog tima Engleske, pošto je do sada odigrao 83 utakmice u dresu reprezentacije.
