Fudbal

IZNENADNO! Fudbaleri Srbije saznali odličnu vest pred meč sa Engleskom u borbi za Mundijal

Filip Milošević

05. 09. 2025. u 12:45

Fudbaleri Srbije dočekaće Englesku 9. septembra u Beogradu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Već su "otpali" zbog povreda Džud Belingem, Bukajo Saka i Kol Palmer, a sada su Englezi ostali i bez važnog defanzivca.

ИЗНЕНАДНО! Фудбалери Србије сазнали одличну вест пред меч са Енглеском у борби за Мундијал

Foto: Tanjug

Naime, defanzivac Džon Stouns neće biti na raspolaganju treneru Tomasu Tuhelu za meč sa Andorom i Srbijom.

- Stouns je došao sa blažom povredom mišića u naš kamp i oporavak nije tekao onako kako smo se nadali. Ne želimo ništa da rizikujemo - rekao je Tuhel na konferenciji za medije pred meč sa Andorom.

Defanzivac Mančester sitija je jedan od oslonaca ovog tima Engleske, pošto je do sada odigrao 83 utakmice u dresu reprezentacije.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

