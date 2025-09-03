ALEKSANDAR MITROVIĆ IMA NOVI KLUB: Otišao tamo gde ga niko nije očekivao!

SPEKULISALO se dosta o tome gde će Aleksandar Mitrović da nastavi karijeru. Na njegovo mesto Simone Inzagi doveo je Darvina Nunjeza, a o budućem klubu Srbina se licitiralo, sve do danas.

FOTO: FSS

Pisalo se da će Smederevac karijeru nastaviti u klubovima poput: Mančester junajteda, Milana, napolija, čak i Real Madrida, Bešiktaša, Fenera, Lidsa, ali...

Kako prenose gotovo svi relevantni mediji iz Katara, najbolji strelac u istoriji našeg državnog tima izabrao je Al-Rajan.

Tamo će ga sačekati portugalski trener Artur Žorže (53), njegovi sunarodnici Tijago Silva i Andre Amaro, Španci David Garsija i Rodrigo, Brazilci Vesli, Gabrijel Pereira Rožer Guedeš...

🚨 Qatari side Al-Rayyan have reached an agreement with Al-Hilal’s Serbian striker Aleksandar Mitrović, per @ariyadhiah_br pic.twitter.com/IXbnvaYJqE — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) September 3, 2025

Zasad nema finansijskih detalja, pa nije poznato koliko će obeštećenje Al Rajan platiti klubu iz Rijada, kao ni kolika će primanja imati Mitrović ubuduće i kolika će biti dužina ugovora.

Srpski as je već imao priliku da igra u Kataru, pošto je 2022. sa "orlovima" tamo učestvovao na Svetskom prvenstvu. Sada ga čeka novi izazov, posle dve sezone provedene u Al Hilalu, za koji je na 79 utakmica dao 68 golova i upisao 15 asistencija.

