ALEKSANDAR MITROVIĆ IMA NOVI KLUB: Otišao tamo gde ga niko nije očekivao!
SPEKULISALO se dosta o tome gde će Aleksandar Mitrović da nastavi karijeru. Na njegovo mesto Simone Inzagi doveo je Darvina Nunjeza, a o budućem klubu Srbina se licitiralo, sve do danas.
Pisalo se da će Smederevac karijeru nastaviti u klubovima poput: Mančester junajteda, Milana, napolija, čak i Real Madrida, Bešiktaša, Fenera, Lidsa, ali...
Kako prenose gotovo svi relevantni mediji iz Katara, najbolji strelac u istoriji našeg državnog tima izabrao je Al-Rajan.
Tamo će ga sačekati portugalski trener Artur Žorže (53), njegovi sunarodnici Tijago Silva i Andre Amaro, Španci David Garsija i Rodrigo, Brazilci Vesli, Gabrijel Pereira Rožer Guedeš...
Zasad nema finansijskih detalja, pa nije poznato koliko će obeštećenje Al Rajan platiti klubu iz Rijada, kao ni kolika će primanja imati Mitrović ubuduće i kolika će biti dužina ugovora.
Srpski as je već imao priliku da igra u Kataru, pošto je 2022. sa "orlovima" tamo učestvovao na Svetskom prvenstvu. Sada ga čeka novi izazov, posle dve sezone provedene u Al Hilalu, za koji je na 79 utakmica dao 68 golova i upisao 15 asistencija.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
PRENOS, SRBIJA - TURSKA: Apsolutno neverovatan meč Evrobasketa!
03. 09. 2025. u 19:07 >> 22:09
SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!
03. 09. 2025. u 18:58
"SRBIJA SE RASPALA ZA 24 SATA"! Sraman tekst Hrvata o Evrobasketu
03. 09. 2025. u 13:39
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!
"Delije" i "grobari". Nebo i zemlja. Nespojivo. Suprotno. Tako je bar to obično. Ali, ovo nisu obična vremena. I, priča koja je pred vama, tome je svedok.
03. 09. 2025. u 18:58
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)