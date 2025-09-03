CEO SVET U TOTALNOJ NEVERICI! Evo šta je upravo predsednik UEFA hteo da uradi sa Rusima

DA li je došlo vreme za povratak ruskih sportista i klubova u evropska takmičenja?

Jedna od najboljih adresa na tu temu je predsednik UEFA Aleksandar Čeferin koji je govorio o povratku Rusije u evropski fudbal, sukobu u Gazi i mogućim sankcijama za Izrael...

Slovenac je iznenadio sve otkrićem da su imali u planu da krenu sa postpenim vraćanjem Rusa u međunarodna takmičenja, ali...

- Prilično je jasno da rat mora da se završi. Nadam se da se krećemo u pravom smeru, želeli smo da vratimo dečake i devojčice uzrasta do 17 godina. Međutim, to je naišlo na takvu političku histeriju i pritisak na članove izvršnog odbora. Nisu promenili mišljenje zbog toga, ali zamolili su da sačekamo jer nisu mogli da izdrže lične napade- izjavio je Čeferin, pa nastavio:

- Deca rastu u strahu, veruju da ih svi mrze. Međutim, kada bi došli u drugu državu da se igraju, siguran sam da bi ih sva druga deca grlila i razgovarala sa njima. Shvatili bi da mi nismo njihovi neprijatelji, da se nacije ne mrze međusobno. Ipak, političare to ne zanima, poprilično tužna situacija.

U poslednje vreme prisutna je polemika oko izbacivanja izraleskih klubova i reprezentacija iz evropskih takmičenja zbog strašnih dešavanja u Gazi i sukoba sa Palestinom.

- Pre svega, ono što se tamo dešava civilima me lino boli, ubija me. Nemoguće je gledati te stvari. S druge strane, nisam pristalica zabrane sportistima. Šta oni mogu da urade da bi zaustavili rat? Zabrana Rusima traje već tri i po godine, a rat nije prestao“.

Slovenac je otkrio i da su u situaciji sa Rusijom postojala ogromna previranja političkih interesa, a da je slučaj Izraela i Palestine iz njegove perspektive nešto drugačiji.

- Sa situacijom oko Rusije u Ukrajini bilo je velikih političkih pritisaka, a sada je to više pritisak civilnog društva. Političari su vrlo pragmatični kada su u pitanju ratovi i žrtve. Ne mogu da kažem šta će se dogoditi, priča se o svemu. Ipak, lično sam protiv izbacivanja sportista“, podvukao je Čeferin u razgovoru za Politico.

