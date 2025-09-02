KASA PUNIJA ZA 43,5 MILIONA: Crvena zvezda ovog leta od transfera prihodovala kao nikada dosad

PRELAZNI rok Crvene zvezde iz snova. Puna kasa, dva puta oboren klupski rekord u izlaznim transferima i zarada od 43,5 miliona evra. To je trenutno "suma sumarum", poslovanja srpskog fudbalskog šampiona ovoga leta.

Kao nikada dosad letele su novčanice oko stadiona "Rajko Mitić". Samo odlascima mladih Andrije Maksimovića u Lajpcig početkom leta (14 miliona evra) i Veljka Milosavljevića u Bornmut (15) poslednjeg dana "pijace", crveno-beli su inkasirali 29 miliona evra. Njih dvojica ujedno sada drže prva dva mesta kao najskuplje prodaje u istoriji Zvezde. Time su čelnici ozbiljno podigli letvicu za naredne poslove.

Sedam od najvećih deset prodaja su osmocifrene. U rang, Erakovića, Mijatovića i Prosinečkog (po osam miliona), po najavama može da "upadne" i Šerif Endiaje. Ako Senegalac ode biće probijena magična cifra od 50 miliona evra.

Od transfera igrača sa minimalnom ulogom u timu dobili koliko za plasman u Ligu Evrope. Lazar Jovanović (Štutgart), Strahinja Stojković i Ebener Anan (Sent Etjen), Luka Ilić (Ovijedo) i Andrej Đurić (Malme), u zbiru su prodati za 14,5 miliona evra. Sin Milana Laneta Jovanovića postao je "švaba" za pet miliona, tandem bekova otišao je u Francusku za 2,3, odnosno dva miliona. Ilić je pojačao novog člana Primere Ovijedo takođe za dva. Pumu Rodrigeza otkupio je Huarez za 1,7, a Đurić je postao novi član Malmea za 1,5.

Čist profit je skoro 30 miliona, jer je Zvezda za nove igrače izdvojila malo manje od 15. "Kapitalci" i igrači koji bi trebalo da naprave razliku dovođeni su bez obeštećenja (Miloš Veljković, Rodrigao, Marko Arnautović). Golman Mateus i bek Tiknizijan zajedno su plaćeni malo manje od tri miliona. Krilo Šavi Babika, koji nije oduševio na početku sezone, doveden je za četiri. Bađo i Učena došli su kao zalog za budućnost i od njih se očekuje ozbiljan profit u nekom narednom prelaznom roku. Još nije poznato za koliko je tačno Portugalac Hendel obukao crveno-beli dres (u stranim medijima se pominju suma od 3,5), a Stanković je iz Čukaričkog vraćen na "Marakanu" za pola miliona evra.

Top 10

V. Milosavljević (Bornmut, 2025)15.000.000

A. Maksimović (Lajpcig, 2025)14.000.000

G. Drulić (Saragosa, 2001)13.000.000

D. Stanković (Lacio, 1998) 12.390.000

N. Điga (Vulvs, 2025) 12.000.000

N. Radonjić (Marselj, 2018) 12.000.000

D. Pančev (Inter, 1992) 12.000.000

S. Eraković (Zenit, 2023) 8.000.000

J. Mijatović (Njujork siti, 2024) 8.000.000

R. Prosinečki (Real Madrid, 1991) 8.000.000

* Najveće prodaje Zvezde, po "Transfermarktu", u evrima

