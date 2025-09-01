Fudbal

JAGODINA NAJBOLJA U SVIM SELEKCIJAMA: Završen 32. Svetoromanski turnir u malom fudbalu

Ekipa "Piroboks" iz Jagodine osvojila je prvo mesto u seniorskoj kategoriji, "Nepoznati klinci" u kadetskoj, a "Gramat" u pionirskoj konkurenciji.

Foto: Z.Gligorijević

Na 32. Svetoromanskom turniru u malom fudbalu učestvovalo je 16 ekipa u seniorskoj, 8 u kadetskoj i 6 u pionirskoj selekciji. Bilo je i ekipa iz Beograda, Kragujevca i Kuršumlije.

Ekipa "Piroboks" iz Jagodine osvojila je prvo mesto u kategoriji seniora. Na drugom mestu, našla se ekipa "DS Network" iz Beograda, dok je na trećem završila ekipa "Izgubljeno jagnje" iz Kragujevca. Kada su kadeti u pitanju, najbolje se pokazala ekipa "Nepoznati klinci", takođe iz Jagodine, dok je drugo mesto u ovoj selekciji pripalo ekipi iz Supske. Šampionska pozicija među pionirima pripala je "Gramatu", takođe timu iz Jagodine, dok se na drugom mestu našla ekipa "Na kvadrat" iz Majura.

Pored ekipa, nagrađeni su i najistaknutiji igrači, strelci i golmani. U kategoriji seniora, najbolji igrač bio je Marko Simonović iz ekipe "DS Network" iz Beograda, najbolji golman Danijel Jovanović iz ekipe "Piroboksa" iz Jagodine, dok je najbolji strelac bio Nikola Milojević, koji je nastupao za tim "Ratko Mladić" iz Majura. Za najboljeg igrača među kadetima proglašen je Aleksa Paunović iz Supske, za najboljeg strelca Andrej Petronijević iz ekipe "Duralajn" iz Majura, a za najboljeg golmana Nemanja Despotović iz jagodinske ekipe "Nepoznati klinci". U kategoriji pionira, titulu najboljeg igrača osvojio je Teodosije Marković, koji igra za jagodinski "Gramat". Najbolji golman i strelac dolaze iz ekipe "Na kvadrat" iz Majura, a to su Nikola Stojanović i Pavle Zdravković.

Pokrovitelj turnira je Skupština grada Jagodine.

