MARAKANA SE TRESE! Crvena zvezda ukrala igrača Milanu i Portu

Crvena zvezda je na korak od dovođenja ozbiljnog pojačanja!

FOTO: FK Crvena zvezda

Doskorašnji član Vitorije Gimaraiš Tomas Hendel,trebalo bi već danas popodne da zaduži crveno-beli dres, saznaje Mocart Sport.

Hendel, nekadašnji mladi reprezentativac Portugala koji poseduje i austrijski pasoš, stiže kao privremena zamena za Radeta Krunića dok se bivši član Milana ne oporavi od povrede. Srce veznog reda Zvezde, na koje Vladan Milojević računa, popuniće mesto između Krunića, Elšnika, Badža i mladog Kostova.

Crvena zvezda je za Hendela pokazivala interes još početkom leta, ali tada je procenjeno da bi za njegov dolazak trebalo izdvojiti najmanje sedam miliona evra. Situacija se promenila u finišu prelaznog roka, naročito nakon što je propao njegov transfer u moskovski CSKA, koji je za njegovu slobodu nudio šest miliona evra.

Ukoliko se transfer realizuje, Zvezda će dobiti vezistu sa ozbiljnom reputacijom u portugalskoj Primeiri. Hendel je u poslednjim sezonama bio jedan od najboljih igrača Vitorije Gimaraiš, a zimus je produžio ugovor i promovisan je u kapitena kluba.

Tokom karijere pominjan je i kao potencijalno pojačanje Porta, Milana, a sada će doneti značajno iskustvo i kvalitet u redove srpskog šampiona.

