Fudbal

MARAKANA SE TRESE! Crvena zvezda ukrala igrača Milanu i Portu

Новости онлине

01. 09. 2025. u 11:17

Crvena zvezda je na korak od dovođenja ozbiljnog pojačanja!

МАРАКАНА СЕ ТРЕСЕ! Црвена звезда украла играча Милану и Порту

FOTO: FK Crvena zvezda

Doskorašnji član Vitorije Gimaraiš Tomas Hendel,trebalo bi već danas popodne da zaduži crveno-beli dres, saznaje Mocart Sport.

Hendel, nekadašnji mladi reprezentativac Portugala koji poseduje i austrijski pasoš, stiže kao privremena zamena za Radeta Krunića dok se bivši član Milana ne oporavi od povrede. Srce veznog reda Zvezde, na koje Vladan Milojević računa, popuniće mesto između Krunića, Elšnika, Badža i mladog Kostova.

Crvena zvezda je za Hendela pokazivala interes još početkom leta, ali tada je procenjeno da bi za njegov dolazak trebalo izdvojiti najmanje sedam miliona evra. Situacija se promenila u finišu prelaznog roka, naročito nakon što je propao njegov transfer u moskovski CSKA, koji je za njegovu slobodu nudio šest miliona evra.

Ukoliko se transfer realizuje, Zvezda će dobiti vezistu sa ozbiljnom reputacijom u portugalskoj Primeiri. Hendel je u poslednjim sezonama bio jedan od najboljih igrača Vitorije Gimaraiš, a zimus je produžio ugovor i promovisan je u kapitena kluba.

Tokom karijere pominjan je i kao potencijalno pojačanje Porta, Milana, a sada će doneti značajno iskustvo i kvalitet u redove srpskog šampiona.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EUFORIJA ZABRANJENA: Rukometaši Partizana ne žele da ih opusti plus četiri iz prvog meča sa češkom Karvinom
Ostali sportovi

0 0

EUFORIJA ZABRANJENA: Rukometaši Partizana ne žele da ih opusti plus četiri iz prvog meča sa češkom Karvinom

REZULTAT pre igre. Strateg rukometaša Partizana Đorđe Ćirković kada pogleda na semafor postaje spokojniji pred revanš utakmicu superkvalifikacija za grupnu fazu Lige Evrope sa Karvinom. Crno-beli su tek u poslednja tri minuta uspeli da steknu lep kapital (31:27) pred drugu, odlučujuću utakmicu, 6. septembra u Češkoj. Iskusni stručnjak veruje da će crno-beli u uzvratnom meču odigrati mnogo bolje nego preksinoć na praznoj Banjici.

01. 09. 2025. u 11:11

Politika
Tenis
Fudbal
TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum

TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum