PIKSI OTKRIO! Zbog čega nema Vanje Milinković Savića i zašto neće gledati košarkaše u Rigi

SELEKTOR fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi obratio se novinarima pred predstojeće utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, protiv Letonije u Rigi i Engleske u Beogradu.

- Direktiva je jasna putujemo u Rigu po tri boda i to je to- završio je Dragan Stojković Piksi

- Dres nisam probao i ne verujem da ću probati jer mi ne daju da igram. Sviđa mi se. Promenjena je boja, ali dobro. Da li je crveno ili plavo, bitno je da se borimo. Sa promenom dolazi nova energija."

- Imali smo izlete u Evropi. Prošlo je kako je prošlo. Nismo očekivali od Novog Pazara i Radničkog da igraju grupnu fazu. Partizan je za mene ostavio dobar utisak. Imali su strahovitu sportsku nesreću da se ne domognu finalnog takmičenja, grupne faze. Što se Zvezde tiče, nekad se stvari dese koje ne očekujete, ali bože moj. Kontinuitet igranja u Evropi je važna stvar, Liga Evrope je važno takmičenje. Moglo je da bude bolje, svi smo to očekivali, ali ovako ćemo imati dostojnog reprezenta u Evropi. To je važno, da imamo jedan klub koji će nastaviti da se bori za sebe i nacionalne koeficijente. FOTO: FK Partizan

- Informacije su takve da je sve pod kontrolom i ide u dobrom pravcu. U dobrom raspoloženju dočekujemo septembarski skup. Kad svi dođu obavićemo razgovore. Za sada je sve u redu, što je dobar znak."

- Ja mislim da ne postoji igrač kojem nisam pomogao, kojem nisam izašao u susret. Iako postoje neki koji se nisu slagali sa tim... Ne postoji igrač kom nisam pružio šansu ili pomogao u razvoju. Selektor može da donese odluke kakve želi. Ako hoćete, polovinu njih mogu da obrišem bez problema. Naravno, sa obrazloženjem. Ako je neko korektan i pruža šansu, ta druga strana mora da odgovori na pravi način i da maksimum da bi reprezentacija bila uspešna. Mnogim igračima sam pružao šansu bez interesa. Vidim da ti igrači napreduju u karijerama. Potpisuju ugovore, menjaju klubove... To bi trebalo da se ceni."

- Neko je pominjao pasoš... To je nagrada za igre u Evropi. Partizan je dostojno predstavljao Srbiju. Prosto je čudno da posle četiri pobede i dva poraza ne igraju grupnu fazu. Ima tu i drugih koji pokazuju talenat. Dosta njih je u mladoj reprezentaciji što ide u prilog mojim rečima. Nagrada za kvalitetne igre. To je impuls za ostale igrače, ne samo Partizana već i Vojvodine i ostalih. Dobar rad, dobre igre, požrtvovanje se uvek isplati... Ako očekujete da igra protiv Engleske, bilo bi malo teže."

- Vidi se da je uigrana akcija. Centaršut dobar, ovaj na dobrom mestu. Trener će vam reći da su radili to na treninzima. Drago mi je zbog toga. Oni su dugo van stroja, u drugom planu. Vlahović nosi devet, očekuju se golovi od njega. Dobro je to zbog samopouzdanja, živi dosta težak period po pitanju karijere. Drago mi je da naši igrači daju doprinos rezultatima. Drago mi je da su naša dva igrača donela pobedu", rekao je Stojković.

- Vidim da se provlači njegovo ime, da li je nekome rođak... Pratimo sve, dobar momak i dobar igrač. Imamo mnogo igrača pod radarom. Ne samo ove koji su na spisku. Ima igrača koji dobro napreduju i dobro se razvijaju, pa su na spisku kod Bate Mirkovića u mladoj reprezentaciji. Svima su vrata otvorena, ali neko mora i da otpadne sa spiska. Ne možemo da zovemo 35 igrača", rekao je selektor Dragan Stojković Piksi.

Letonija ozbiljna mina

- Moj posao je da igrače upoznam sa onim što nas očekuje. Gledao sam nekoliko puta utakmice Letonije jer imam poštovanje za svakog protivnika. Igrači će dobiti sve potrebne informacije. Mnogo važna utakmica, jedna od najvažnijih. To su zlatni bodovi, po mom mišljenju. Ako dođemo do njih, a mislim da hoćemo. Ne možemo da propustimo šansu. Ne možemo na Svetsko prvenstvo ako ne osvajamo bodove. Neće sigurno biti laka utakmica. U prošlosti smo imali slične utakmice... Svi kažu da smo u Katar otišli zbog Portugala, ali pobedili smo Luksemburg i Azerbejdžan. Ne smemo da prosipamo bodove. Verujem da će igrači uspešno obaviti zadatak koji je ispred njih", rekao je Piksi.

- Englezi su zabranjena tema, o tome se ne priča. Ne interesuju me. Interesuje me Letonija i sve što se bude dešavalo o toj utakmici, kad se završi u Rigi, onda ćemo pričati o Englezima. Mi smo u procesu i na putu ka ostvarenju cilja, a cilj je Svetsko prvenstvo u Americi. Da bi došli do njega, moramo da pobeđujemo i upisujemo bodove na naš konto. U dobrom raspoloženju dočekujemo ove dve utakmice, ali kažem potpuna koncentracija i fokus na meč u Rigi. Tamo se ide po pobedu i po tri boda. To će biti jasno prenešeno igračima, za šta se spremamo, šta želimo i šta hoćemo. Ono što me zanima je pobeda i tri boda. Da bismo napravili razliku na tabeli, svaka od ekipa ima kalkulacije. Ne želim da se bavim drugima, već samo našom reprezentacijom, da pripremim što bolje mogu, da izađemo u najjačem sastavu i da se iz Rige vratimo pobednički. To je ono o čemu razmišljam i šta me zanima. Onda ćemo pričati o Englezima kad se vratim iz Rige.

- Naravno da me brine i naravno da ne volim kad naši reprezentativci nemaju minutažu. Videli ste na spisku one koji je nemaju, ja verujem u njihov kvalitet. Sa Mitrovićem ćemo razgovarati. Tačna je konstatacija da nije igrao. Bio je u Americi na Svetskom prvenstvu sa klubom, ali nije upisao minute. Nije moje da se bavim time koji je njegov status u klubu, niti znam kakav je. Ali, on igrač koji treba da se proverava. Imam puno poverenje u njega. Videćemo danas kad dođe u kakvom je stanju". Foto: EPA-EFE/TIL BUERGY

- Ni ranije se nije ništa specijalno dešavalo, tu nema nikakve promene. Nemojte u isti koš da stavljate njega i brata. To su različite stvari. Sa Vanjom sam razgovarao dva puta, a razgovarao sam i pred konačan spisak. Zamolio me je da ovog puta preskoči okupljanje. Razlog znate. Promenio je sredinu, klub, potrebno mu je vreme da se adaptira. Sigurno je da će se odazvati, samo da se snađe. Mislim da će brzo biti startna jedinica u Napoliju.

"Orlovi" će utakmicu protiv Letonije igrati u gostima od 15.00 časova 6. septembra, a onda će tri dana kasnije, 9. septembra na stadionu "Rajko Mitić" od 20.45 časova dočekati Englesku.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković objavio je konačan spisak igrača na koje računa za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, protiv Letonije, 6. septembra u Rigi, i Engleske, 9. septembra u Beogradu.

Reprezentacija Srbije biće na okupu od ponedeljka, 1. septembra u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, a selektor Dragan Stojković obratiće se medijima od 11 sati. Prvi trening reprezentacije biće održan u 18.00.

Ono što je još jako zanimljivo prethodnih dana se dosta spekulisalo sa odlaskom Stojkovića sa klupe Srbije, a onda i pozivom na adresu Vanje Milinković Savića, a onda i precrtavanje istog. Zanimljiva konferncija za medije koju možete pratiti na sajtu "Novosti" nas danas očekuju.

Golmani: Đorđe Petrović, Veljko Ilić, Dragan Rosić.

Odbrana: Nikola Milennković, Strahinja Pavlović, Srđan Babić, Strahinja Eraković, Miloš Veljković, Nemanja Stojić, Aleksa Terzić, Kosta Nedeljković.

Vezni red: Saša Lukić, Lazar Samardžić, Filip Kostić, Andrija Živković, Nemanja Maksimović, Veljko Birmančević, Ivan Ilić, Nemanja Gudelj, Aleksandar Katai, Uroš Račić, Ognjen Ugrešić.

Napad: Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Luka Jović, Nikola Štulić.

