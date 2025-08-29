PIKSI PRELOMIO! Evo koga je selektor Srbije precrtao za meč sa Engleskom

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi objavio je konačan spisak igrača za mečeve protiv Letonije i Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

FOTO: EPA

Utakmice su na programu 6. i 9. septembra u Rigi i Beogradu, a otpala su tri imena u odnosu na prvobitni spisak.

Najveće iznenađenje na skraćenom spisku je izostanak Vanje Milinković-Savića, novog golmana Napolija, koji se vratio na širi spisak posle više od godinu dana i Evropskog prvenstva.

Osim njega, otpala su još dva fudbalera, Jan Karlo Simić iz Anderlehta i Stefan Mitrović iz Verone. Na spisku se nalazi ukupno 26 imena, među njima i debitant iz Partizana Ognjen Ugrešić.

Konferencija za medije pred okupljanje biće održana 1. septembra u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi sa početkom u 11:00. Ispod pronađite spisak pozvanih igrača. Srbija u ovom momentu ima četiri boda iz dva meča, iza Engleske sa devet iz tri susreta i Albanije sa pet iz četiri utakmice, a ispred Letonije i Andore sa četiri boda iz tri meča, odnosno nula bodova iz četiri okršaja.

Na spisku su:

Golmani: Đorđe Petrović (Bornmut), Veljko Ilić (TSC), Dragan Rosić (Vojvodina);

Defanzivci: Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Srđan Babić (Spartak Moskva), Strahinja Eraković (Zenit), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Nemanja Stojić (Makabi Tel Aviv), Aleksa Terzić (Salcburg), Kosta Nedeljković (Lajpcig);

Vezisti: Saša Lukić (Fulam), Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli), Andrija Živković (PAOK), Lazar Samardžić (Atalanta), Filip Kostić (Juventus), Veljko Birmančević (Sparta Prag), Ivan Ilić (Torino), Nemanja Gudelj (Sevilja), Aleksandar Katai (Crvena zvezda), Uroš Račić (Aris), Ognjen Ugrešić (Partizan);

Napadači: Aleksandar Mitrović (Al Hilal), Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (AEK Atina) i Nikola Štulić (Leče).