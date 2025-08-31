MITROVIĆ U ITALIJI? Kakav bi to tandem bio...

Aleksandar Mitrović nije registrovan za Al Hilal u domaćem šampionatu, te se nalazi na izlaznim vratima kluba, a karijeru bi mogao da nastavi u Italiji.

Foto: M.Vukadinović

Naime, Roma je zainteresovana za Srbina ali im on nije primarna opcija. Ukoliko ne uspeju da dovedu primarnu opciju okrenuće se ka najboljem strelcu reprezentacije Srbije.

Podsetimo, veliki majstor fudbala Paulo Dibala igra za Romu, a on i Mitrović bi bili idealan tandem, jer lopte Argentinca imaju "oči".

