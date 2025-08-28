Fudbal

KAKAV ŽREB ZA LIGU ŠAMPIONA: Navijače čekaju spektakl za spektaklom!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

28. 08. 2025. u 19:07 >> 19:07

ŽREB za Ligu šampiona održan je danas od 18 časova. Zlatan Ibrahimović i Kaka izvlačili su parove, a očekuju navijače neki zaista fantastični mečevi.

КАКАВ ЖРЕБ ЗА ЛИГУ ШАМПИОНА: Навијаче чекају спектакл за спектаклом!

FOTO: Tanjug/AP

Parove je izvlačio računar koji nasumično bira klubove iz četiri šešira nakon što su parovi iz prvog šešira izvučeni. Podsećamo, klubovi igraju na jedinstvenoj tabeli, bez grupne faze. 

PAROVI IZ ŠEŠIRA 1

Bajern Minhen, Čelsi, PSŽ, Briž, Arsenal, Sporting, PSV, Union i Pafos

Čelsi, Bajern Minhen, Barselona, Benfika, Atalanta, AJaks, Napoli, Pafos, Karabag. 

Real Madrid, Mančesters siti, Liverpul, Juventus, Benfika, Marsej, Olimpijakos, Monako, Kajrat

Inter Milano, Liverpul, Borusija Dortmund, Arsenal, Atletiko, Slavija, Ajaks, Kajrat, Union. 

Borusija Dortmund, Inter Milano, Mančester siti, Viljareal, Juventus, Bodo, Totenhem, Atletik, Kopenhagen. 

Liverpul, Real Madrid, Inter, Atletiko, Ajntraht, PSV, Marsej, Karabag, Galatasaraj. 

Barselona, Čelsi, PSŽ, Ajtraht, Klub Briž, Olimpijakos, Slavija, Kopenhagen, Njukasl. 

Parovi 8: PSŽ, Barselona, Bajern, Atalanta, Leverkuzen, Totenhem, Sporting, Njukasl, Atletik Bilbao. 

Parovi 9: Mančester siti, Real Madrid, Leverkuzen, Viljareal, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaraj, Monako. 

PAROVI IZ ŠEŠIRA 2

Bajer Leverkuzen, Mančester siti, Viljareal, benfika, PSV, Olimpijakos, Njukasl, Kopenhagen. 

Arsenal, Inter, Atletiko, Klub Briž, Olimpijakos, Slavija, Kajrat, Atletik Bilbao.

Atalanta, PSŽ, Čelsi, Klub Briž, Ajtraht, Slavija, Marsej, Atletik Bilbao, Union. 

Benfika, Real Madrid, Čelsi, Leverkuzen, Juventus, Napoli, Ajaks, Karabag, Njukasl. 

Klub Briž, Barselona, Bajern, Arsenal, Atalanta, Marsej, Sporting, Monako, Kajrat. 

Ajtraht, Liverpul, Barselona, Atalanta, Atletiko, Totenhem, Napoli, Galatasaraj, Karabag. 

Juventus, Borusija, Real MAdrid, Benfika, Viljareal, Sporting, Bodo Glimt, Pafos, Monako. 

Atletiko, Inter, LIverpul, Frankfurt, Arsenal, Bodo Glimt, Union, Psv, Galatasaraj. 

Viljareal, Mančester siti, Borusija Dortmund, Juventus, Leverkuzen, AJaks, Totenhem, Kopenhagen, Pafos. 

PAROVI IZ ŠEŠIRA 3 

Olimpik Marsej, Liverpul, Real Madrid, Atalanta, Klub Briž, Ajaks, Sporting, Njukasl, Union. 

Totenhem, PSŽ, Viljareal, Ajntraht, Slavija, Bodo, Kopenhagen, Monako. 

Bodo Glimt, Mančester siti, Borusija, Juventus, Atletiko, Totenhem, Slaivja, Monako, Galatasaraj. 

Sporting, PSŽ, Bajern, Briž, Juventus, Barsej, Napoli, Kajrat, Atletik Bilbao. 

Olimpijakos, Real Madrid, Barselona, Leverkuzen, Arsenal, Ajaks, Pafos, Kajrat. 

Ajaks, Inter, Čelsi, Benfika, Viljareal, Olimpijakos, Marsej, Galatasaraj, Karabag. 

Slavija, Barselona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo, Totenhem, Atletik, Pafos. 

PSV, Bajern, Liverpul, Atletiko, Leverkuzen, Olimpijakos, Napoli, Njukasl. 

Napoli, Čelsi, Mančester siti, Ajntraht, Benfika, Sporting, PSV, Karabag, Kopenhagen. 

PAROVI IZ ŠEŠIRA 4 

Atletik Bilbao, PSŽ, Borusija, Arsenal, Atalanta, Sporting, Slavija, Karabag i Njukasl. 

Karabag, Čelsi, Liverpul, Ajntraht, Benfika, Ajaks, Napoli, Kopenhagen, Atletik Bilbao. 

Monako, Mančester siti, Real Madrid, Juventus, Briž, Totenhem, Bodo Glimt, Galatasaraj, Pafos. 

Galatasaraj, Liverpul, Mančester siti, Atletiko, Ajntraht, Bodo Glimpt, Ajaks, Union, Monako.

Njukasl, Barselona, PSŽ, Benfika, Leverkuzen, PSV, Marsej, Atletik Bilbao, Union. 

Union, Inter, Bajern, Atalanta, Atletiko, Marsej, PSV, Njukasl, Galatasaraj. 

Pafos, Bajern, Čelsi, Viljareal, Juventus, Slavija, Olimpijakos, Monako, Kajrat. 

Kopenhagen, Borusija Dortmund, Leverkuzen, Viljareal, Napoli, Totenhem, Kajrat, Karabag. 

Kajrat, Real Madrid, Inter, Briž, Arsenal, Olimpijakos, Sporting, Pafos, Kopenhagen. 

Pred žreb

Predsednik UEFA Aleksander Čeferin uručio je predstavniku Čelsija posebnu nagradu zbog osvajanja svih evropskih takmičenja. 

Svaki klub igra po dve utakmice sa timovima iz svakog šešira. 

FOTO: UEFA

Klubovi iz istih zemalja ne smeju da igraju jedni protiv drugih u grupnoj fazi takmičenja. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

