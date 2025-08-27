Fudbal

CEO REGION SE TRESE! Crvena zvezda protiv Hrvata u grupnoj fazi Lige Evrope?

27. 08. 2025. u 07:00 >> 08:09

Crvena zvezda nije uspela da se još jednom plasira u Ligu šampiona po novom formatu. Crveno-beli su odigrali sinoć na Kipru 1:1 protiv Pafosa koji je slavio 2:1 u prvom meču.

Foto: Profimedia

Klub koji je osnovan 2014. godine, posle 10 godina postojanja obezbedio je prvu Ligu šampiona u istoriji. I to kasnim golom Žaže, iako je Zvezda vodila od 60 minuta.

Srpski predstavnik sada čeka žreb za Ligu Evrope. Crveno, beli su uz Seltik i Šturm od obezbedili učešće u drugom po kvalitetu takmičenju. Čekaju ih i poraženi iz LŠ plej-ofa dvomeča Benfika-Fenerbahče, Bazel-Kopenhagen i Karabag-Ferencvaroš.

Direktno u ligašku fazu, plasirali su se: Aston Vila, Bolonja, Go Ahed Igls (Holandija), Selta, Frajburg, Dinamo Zagreb, Lil, Lion, Notingem Forest umesto Kristal Palasa, Porto, Betis, Roma, Štutgart, Fejenord, Nica, Viktorija Plzen i Salcburg.

Čekaju se još pobednci 12 parova plej-ofa. Žreb će biti održan u petak od 13h zajedno sa žrebom za Ligu konferencija. Ekipe se dele u četiri šešira, a svaki tim će iz preostala tri, pa i svog šešira, dobiti po dva rivala.

A ono što je svima zapalo za oko je činjenica da bi Crvena zvezda mogla posle više od tri decenije ponovo da ukrsti koplja sa Dinamom iz Zagreba.

Zvezda je jedini preostali predstavnik Srbije u Evropi, nakon ispadanja Partizana, Novog Pazara i Radničkog iz Kragujevca.

Šeširi za Ligu Evrope (nepotpuni):

Prvi šešir: Roma, Porto, Fejenord, Lil, Dinamo Zagreb, Betis

Drugi šešir: Salcburg, Aston Vila, Zvezda, Lion, Viktorija Plzenj, Seltik

Treći šešir: Frajburg, Notingem Forest, Šturm, Nica

Četvrti šešir: Bolonja, Selta, Štutgart, Go Ahed Igls

