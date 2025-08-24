KAPITEN VERDERA OSTAO ZAPANJEN: Kada je čuo prvo pitanje TV novinarke - odmah je napustio intervju (VIDEO)
Bundesliga ume da iznedri nestvarne scene, ali najnovije vesti iz nemačkog fudbala - prilično su neočekivane.
Naime, kapiten Verdera Marko Fridl je posle poraza od Ajntrahta rezultatom 1:4 razmenio dres sa jednim članom ekipe iz Frankfurta i u tom, "tuđem" otišao da da intervju za TV Skaj sports.
Novinarka, međutim, nije znala ko je pred njom i pomislila, po boji dresa, da je u pitanju igrač Ajntrahta.
Upitala Fridla da li je zadovoljan današnjom pobedom, i...
Marko se kiselo nasmejao, "otkrio" novinarki da on igra za Verder i napustio intervju.
Evo i video zapisa te scene:
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
