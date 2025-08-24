KAPITEN VERDERA OSTAO ZAPANJEN: Kada je čuo prvo pitanje TV novinarke - odmah je napustio intervju (VIDEO)

Bundesliga ume da iznedri nestvarne scene, ali najnovije vesti iz nemačkog fudbala - prilično su neočekivane.

Screenshot / SkajSports

Naime, kapiten Verdera Marko Fridl je posle poraza od Ajntrahta rezultatom 1:4 razmenio dres sa jednim članom ekipe iz Frankfurta i u tom, "tuđem" otišao da da intervju za TV Skaj sports.

Novinarka, međutim, nije znala ko je pred njom i pomislila, po boji dresa, da je u pitanju igrač Ajntrahta.

Upitala Fridla da li je zadovoljan današnjom pobedom, i...

Marko se kiselo nasmejao, "otkrio" novinarki da on igra za Verder i napustio intervju.

Evo i video zapisa te scene:

Kapitan «Verdera» Marko Fridlь obmenяlsя futbolkami s igrokom «Aйntrahta» posle poraženiя 1:4 i pošel davatь intervью – žurnalistka ne uznala futbolista i podumala, čto pered neй igrok «Aйntrahta»



Devuška sprosila u Fridlя, dovolen li on segodnяšneй pobedoй. Marko nervno… pic.twitter.com/veLUZLJcyu — Sports" (@sportsru) August 23, 2025

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju