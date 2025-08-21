NOVI POTPIS NA "MARAKANI"! Brzonogo krilo je tu - Crvena zvezda ne staje!
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda važne su za budućnost kluba sa Marakane.
Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti
"Luka Zarić u Crvenoj zvezdi do 2028. godine
*Do 10.000, bez depozita!
Brzonogi krilni napadač Crvene zvezde Luka Zarić je u klupskim prostorijama produžio ugovor sa našim klubom do 2028. godine. Perspektivni mladi fudbaler se obavezao na vernost crveno-belim bojama, a verujemo da ga očekuje blistava budućnost na stadionu "Rajko Mitić".
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Veoma sam zadovoljan što sam potpisao novi ugovor sa Crvenom zvezdom i zahvalan sam upravi kluba na pruženoj prilici. Mnogo se stvari promenilo od prethodnog potpisa 2023. godine. Debitovao sam za prvi tim Zvezde, kao i za seniorsku ekipu Grafičara. To me podstiče da još više radim. Kada su u pitanju moje karakteristike, odlikuju me brzina i igra jedan na jedan. Zadovoljan sam kako je krenula nova sezona, ispunio sam san debijem za prvi tim i to me dodatno motiviše. Želim da odigram utakmicu i na Marakani, da postignem gol na večitom derbiju, kao i da nastupam u Ligi šampiona sa voljenim klubom - rekao je krilni fudbaler.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ko je Luka Zarić? Biografija Zvezdinog krila
Luka Zarić je rođen 31. oktobra 2008. godine u Užicu. Prošao je sve mlađe selekcije Crvene zvezde, a prethodne takmičarske godine je nastupao za kadete našeg kluba. Zahvaljujući neverovatnim motoričkim sposobnostima, ali i fudbalskom umeću, aktuelnu sezonu je počeo u seniorskom timu Grafičara, a već u prvom kolu je postigao prelep pogodak protiv Mačve iz Šapca. Na meču Superlige Srbije protiv Mladosti je debitovao za prvi tim Crvene zvezde sa samo 16 godina. Nastupa na poziciji desnog krila, a odlikuju ga odličan šut, dribling i brzina", ističu crveno-beli.
Bonus video: A POSLE ZVEZDA - PAFOS... Evo šta su uradile "delije" igračima Zvezde
Preporučujemo
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
21. 08. 2025. u 12:40
"PATOLOŠKI MRZE SRBE, A..." Legenda svetskog rukometa grmi na Crnogorce
21. 08. 2025. u 14:03
"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo koga je Crvena zvezda upravo dovela kao pojačanje!
21. 08. 2025. u 13:31
SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije
JEDAN od zanimljivjih dvomeča plej-of faze kvalifikacija za Ligu konferencija odigraće Anderleht i AEK iz Atine, a prvi susret biće odigran večeras na "Loto parku" od 20 časova.
21. 08. 2025. u 07:15
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)