NOVI POTPIS NA "MARAKANI"! Brzonogo krilo je tu - Crvena zvezda ne staje!

Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda važne su za budućnost kluba sa Marakane.

FOTO: FK Crvena zvezda

Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti

"Luka Zarić u Crvenoj zvezdi do 2028. godine





Brzonogi krilni napadač Crvene zvezde Luka Zarić je u klupskim prostorijama produžio ugovor sa našim klubom do 2028. godine. Perspektivni mladi fudbaler se obavezao na vernost crveno-belim bojama, a verujemo da ga očekuje blistava budućnost na stadionu "Rajko Mitić".

- Veoma sam zadovoljan što sam potpisao novi ugovor sa Crvenom zvezdom i zahvalan sam upravi kluba na pruženoj prilici. Mnogo se stvari promenilo od prethodnog potpisa 2023. godine. Debitovao sam za prvi tim Zvezde, kao i za seniorsku ekipu Grafičara. To me podstiče da još više radim. Kada su u pitanju moje karakteristike, odlikuju me brzina i igra jedan na jedan. Zadovoljan sam kako je krenula nova sezona, ispunio sam san debijem za prvi tim i to me dodatno motiviše. Želim da odigram utakmicu i na Marakani, da postignem gol na večitom derbiju, kao i da nastupam u Ligi šampiona sa voljenim klubom - rekao je krilni fudbaler.

Luka Zarić / FOTO: FK Crvena zvezda

Ko je Luka Zarić? Biografija Zvezdinog krila

Luka Zarić je rođen 31. oktobra 2008. godine u Užicu. Prošao je sve mlađe selekcije Crvene zvezde, a prethodne takmičarske godine je nastupao za kadete našeg kluba. Zahvaljujući neverovatnim motoričkim sposobnostima, ali i fudbalskom umeću, aktuelnu sezonu je počeo u seniorskom timu Grafičara, a već u prvom kolu je postigao prelep pogodak protiv Mačve iz Šapca. Na meču Superlige Srbije protiv Mladosti je debitovao za prvi tim Crvene zvezde sa samo 16 godina. Nastupa na poziciji desnog krila, a odlikuju ga odličan šut, dribling i brzina", ističu crveno-beli.

