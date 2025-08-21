IZ ITALIJE SEDMORICA, A PETORICA DOMAĆIH: Zanimljiv pogled na najnoviji spisak selektora Stojkovića za mečeve sa Letonijom i Engleskom

SEDMORICA iz Serije A, petorica iz Superlige Srbije i onda cela jedna mala fudbalska svetska kolonija. To je slika i prilika naše fudbalske reprezentacije, čiji je širi spisak sa 29 kandidata sastavio pre dva dana selektor Dragan Stojković, pred mečeve sa Letonijom i Engleskom u kvalifikacijama za SP (6. i 9. septembar).

Foto: Profimedia

Piksi očigledno nema problem da poziva igrače iz domaćeg šampionata. Možda je ovo bila prilika da se leta 2025. godine selektor "orlova" priseti kako je kao 19-godišnjak ili 20-godišnjak, kao fudbaler niškog Radničkog ili Zvezde bio na spiskovima Todora Veselinovića, Miloša Milutinovića ili Ivice Osima, za kvalifikacione ili mečeve na najvećim takmičenjima.

Vođen znanjima "starih majstora" svog zanata Stojković je ovoga puta izabrao petorku sa srpskih terena. To su iskusni, Miloš Veljković i Aleksandar Katai iz Crvene zvezde, golmani Veljko Ilić iz TSC i Dragan Rosić iz Vojvodine, i debitant koji će verovatno da čuva "uramljen" ovaj spisak objavljen u dnevnoj štampi, 19-godišnji Ognjen Ugrešić iz Partizana.

Najbrojnija je "ekipa" koja u sportski centar FSS u Staroj Pazovi stiže iz Italije. Osveženje je povratak golmana Napolija Vanje Milinković-Savića koji je promenio klub (prešao iz Torina), ali i pogled na jato "orlova", koje je samovoljno napustio i nije se dugo vraćao, i pored toga što ga je Stojković povremeno zvao. Dešavalo se, podsetimo, da je Vanja umeo i da dođe u Pazovu na prozivku, ali je iz nje odlazio već posle rutinskih konsultacija i kratkih lekarskih pregleda medicinske službe FSS. Italijanski "legionari" su još Strahinja Pavlović (Milan), Lazar Samardžić (Atalanta), Filip Kostić i Dušan Vlahović (Juventus), Stefan Mitrović (Verona), Ivan Ilić (Torino).

Po trojica igrača dolaze iz Engleske Premijer lige, golman Đorđe Petrović (Bornmut), Nikola Milenković (Notignem) i Saša Lukić (Fulam), odnosno Grčke, Luka Jović (AEK), Andrija Živković (PAOK) i Uroš Račić (Račić), a posle njih slede igrači iz još sedam zemalja iz Evrope i dve iz Azije (Aleksandar Mitrović iz Saudijske Arabije i Nemanja Maksimović iz UAE). Dakle, upupno 14 zemalja i dva kontinenta.

Nikog nema iz Francuske IZ takozvanih liga petice, dolazi 12 srpskih fudbalera, s tim da su tu igrači iz Italije, Engleske, Španije i Nemačke. U taboru "orlova" nema nikoga iz šampionata Francuske. 7 - Italija 5 - Srbija 3 - Engleska, Grčka 2 - Belgija, Rusija 1 - Izrael, Austrija, Nemačka, Emirati, S. Arabija, Češka, Španija, Rusija